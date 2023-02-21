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"Підготовка ведеться": Тука розповів про можливий наступ ворога на Київ

21 лютого 2023, 15:18
Російські окупанти хочуть послабити українські сили на інших ділянках фронту, щоб завдати там вирішального удару.
Георгій Тука, російські військові
РФ може піти в новий наступ з боку Білорусі / Колаж фото Міноборони РФ, Главред

Ворог може готуватися до наступу з боку Білорусі. Окупанти хочуть перешкодити поставкам нового західного озброєння українським військовим. Про це під час чату на Главреді заявив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганське ОВЦА Георгій Тука.

З боку Білорусі рано чи пізно можуть початися ці наступальні дії, вважає експерт. Однак на сьогодні сил для цього немає.

"Певні підготовчі роботи противником ведуться. Але поки не можна стверджувати, що росіяни на території Білорусі підготували такий озброєний кулак, який може бути використаний для реалізації намірів, проголошених Росією – або перерізати шлях на Ковель, щоб перешкодити транспортуванню допомоги через Львів в центральну частину України, або захопити Київ. Потрібної кількості військовослужбовців і техніки сьогодні у росіян на білоруській території немає", - сказав Тука.

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Він також переконаний, що в цьому наступі можуть бути задіяні і білоруські війська. Однак вони не зможуть просунутися тими темпами, як це було на самому початку повномасштабного вторгнення.

"Такі дії будуть свого роду відволікаючим маневром. Ми і зараз змушені тримати частину своїх збройних сил на кордоні з Білоруссю, щоб у разі чого мати можливість швидко відреагувати. А якщо на цьому напрямку дійсно почнуться бойові дії, то командування, звичайно, направить додаткову частину наших військ на цей напрямок, відповідно, послаблюючи інші", - додав Тука.

Експерт вважає, що такими діями ворог намагається послабити українські позиції на інших ділянках фронту, де буде завдано вирішального удару.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Новий наступ РФ на Україну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали свій новий наступ в Україні. Український гарант підкреслив, що російські атаки вже відбуваються на декількох напрямках. Президент наголосив, що українські військові зможуть чинити опір наступу Росії до тих пір, поки не з'явиться можливість контрнаступати. Але водночас Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ. Українські захисники відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що до Авдіївки, Бахмута, Вугледара, Мар'їнки росіяни стягують додаткові сили. Кілька тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів – зараз вже 190. Це може свідчити про ймовірну підготовку нової атаки на річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

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