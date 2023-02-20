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"Точно знаю, що питання вирішене": Резніков анонсував передачу авіації Україні

20 лютого 2023, 16:56
Україна вже розглядає питання, на яких саме аеродромах будуть розміщуватися західні літаки після передачі.
Олексій Резніков, F-16, західний літак
Питання передачі літаків вже вирішено / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

Україна працює над отриманням західних бойових літаків, які необхідні для звільнення та захисту територій. Питання передачі авіації вже "можна вважати вирішеним". Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє УНІАН.

"Питання авіаційної платформи ще трішечки політичне, а взагалі - я це точно вже знаю і відчуваю - вважайте, що воно вже вирішене. Просто питання вибору, яка саме платформа буде основною, базовою. Це принципове завдання", - сказав Резніков.

Україна пояснила західним партнерам, що авіація допоможе захисникам спостерігати за ситуацією з радарів, а також знищувати ворожі позиції. Бойові літаки не дадуть окупантам можливості домогтися успіху під час їх наступу і допоможуть українським військовим в їх контрнаступі.

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"Ініціатива вже існує. Залишилося прикрасити цю "літакову коаліцію" ... Треба зупинити домінацію російської авіації в небі. Не дати їм йти в контрнаступ, а також підготувати наш контрнаступ. Тобто це система захисту, це частина нашої протиповітряної оборони, і ми це пояснюємо нашим партнерам", - додав Резніков.

За даними міністра, зараз оцінюється те, які запчастини є на складах, як навчити українських техніків та інженерів, а також на яких українських аеродромах будуть використовуватися західні літаки.

Що стосується далекобійних ракет, то це вже питання технічного рішення.

"Далекобійні ракети - це вже речі, які ми можемо використовувати з тих чи інших пускових (установок, - Главред). Пускові вже у нас є", - сказав Резніков.

Винищувачі для України

Глава уряду Великобританії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Лондон припускає можливість постачань Україні винищувачів.

За словами Сунака, британські ВПС планують розпочати навчання українських фахівців управлінню бойовою авіацією стандартів Північноатлантичного альянсу.

Пізніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес сказав, що Лондон в найближчому майбутньому не збирається постачати Україні бойову авіацію. Також він додав, що якщо британці дадуть Києву винищувачі, їм доведеться відправити в Україну 200 своїх військовослужбовців.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що Німеччина наразі не готова обговорювати питання поставок Україні винищувачів. На думку міністра, для початку потрібно вирішити питання з передачею танків.

Інші новини про передачу винищувачів Україні:

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