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Під Воронежем все ще смачно детонує склад з ракетами: снаряди розлітаються по селах

Яна Ставська
7 липня 2024, 13:27
313
В області оголошено режим надзвичайної ситуації та евакуацію місцевого населення.
Під Воронежем все ще смачно детонує склад з ракетами: снаряди розлітаються по селах
ЗСУ вдарили по військовому обʼєкту РФ у Воронезькій області / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

СБУ підтвердила нічний удар по складу з боєприпасами російських окупантів у Воронезькій області. Стверджується, що ворог зберігав там ракети.

Як розповіли джерела Суспільному, удар по військовому обʼєкту було завдано безпілотником.

Прикметно, що ворог розмістив склад з боєприпасами поряд зі своїми населеними пунктами, у звʼязку з чим, як свідчать кадри, спостерігається падіння снарядів на прилеглі поселення.

відео дня

У Службі безпеки вказали, що на цих складах російська армія зберігала ракети класу "земля — земля", "земля — повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

Через падіння снарядів на прилеглу територію триває евакуація з трьох населених пунктів, оголошено режим надзвичайної ситуації, повідомив губернатор області Олександр Гусєв.

Місцева влада вказала на "детонацію вибухонебезпечних обʼєктів".

Потужний приліт по Воронезькій області — дивіться відео на Главреді:

Під Воронежем все ще смачно детонує склад з ракетами: снаряди розлітаються по селах
Скріншот Главреда

Удар по Воронезькій області — основне

У ніч проти 7 липня у Воронезькій області після атаки безпілотника сталася пожежа на складі, а мешканці чули детонацію.

Місцева влада визнала детонацію після падіння уламків БПЛА на склад у Підгірському районі області.

Попри те, що чиновники називають атаку "неприємним інцидентом" та заявляє, що наслідки досить незначні, для евакуації мешканців прилеглих населених пунктів вже підготували автобуси.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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