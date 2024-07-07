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Била ракетами і дронами: РФ вночі атакувала Україну – які наслідки

Альона Вороніна
7 липня 2024, 08:40
490
Сили ППО збили 13 ворожих дронів, у той же час ракети збити не вдалося.
Ночной удар по Украине ракетами и дронами 7 июля
Нічний удар по Україні ракетами та дронами 7 липня/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, depositphotos.com/ua, міноборони РФ

Російські окупанти у ніч на неділю, 7 липня, вдарили по Україні ракетами і дронами. Загарбники запустили по нашій державі дві балістичні ракети "Іскандер" і 13 дронів-камікадзе "Шахед".

Повітряні цілі окупанти запускали з Курської області Росії. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Повітряні сили України збили 13 ворожих дронів, зазначив він.

відео дня

"У ніч на 7 липня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської обл. – рф. У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил ЗС України збито 13 "Шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях", – йдеться у повідомленні.

Ночной удар по Украине
Нічний удар по Україні/ Telegram Олещук

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

РФ вдарила ракетами по Павлограду

Під час нічної атаки окупантів вибухи було чути, зокрема, у Павлограді на Дніпропетровщині. Вранці у неділю очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що російські окупанти вночі здійснили ракетну атаку на Павлоград. Там уламками було пошкоджено чотири приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв і поранених.

У той же час Лисак розповів, що постраждалі були під час атак загарбників на Нікопольщину. У райцентрі під час вечірніх і ранкових обстрілів були травмовані три жінки 38, 65 та 71 років. Загарбники били по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе, а також застосовували й РСЗВ.

"У місті понівечено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід. Знищено авто. Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці встигли пройти в укриття", – розповів голова ОВА про удари по Нікополю.

Неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах на Дніпропетровщині. Там обійшлося без поранених, наслідки атак з'ясовують фахівці, каже Лисак.

"Працювали вночі в області й сили ППО. ПвК "Схід" знищили 1 ракету та розвідувальний дрон", – додав голова ОВА.

  • Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня
    Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня
    Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня
    Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня
    Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня
    Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня
    Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня
    Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня
    Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня
    Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня
    Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині у ніч на 7 липня Дніпропетровська ОВА

Сили ППО збивали дрони у чотирьох областях

Сили протиповітряної оборони України цієї ночі збивали дрони у чотирьох областях – Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях. Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що на Кіровоградщині обійшлося без наслідків під час нічної атаки окупантів.

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 58 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Окупанти били по території області з мінометів, артилерії, а також здійснювали удари FPV дронами.

Атаки дронами і ракетами по Україні – останні новини

Нагадаємо, у ніч на 4 липня Київ атакували дрони – усі "Шахеди" були збиті на підступах до столиці. До Києва безпілотники наближалися хвилями і з різних напрямків.

Також 4 липня на Чернігівщині було влучання "Шахеда". Через влучання дрона майже 6 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

Крім цього, ввечері 4 липня російська ракета вдарила по порту під Одесою. Внаслідок атаки загинула одна цивільна людина, ще 7 були поранені.

У ніч на 5 липня окупанти масовано вдарили по Україні трьома десятками дронів. Силам ППО під час атаки довелося збивати дрони у семи областях нашої держави.

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