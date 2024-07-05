Чоловік навів ракети РФ на будинок жінки, бо вона не відповіла йому взаємністю

У Миколаєві чоловік здав окупантам координати багатоповерхівки у якій проживала жінка, що не хотіла підтримувати з ним спілкування. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Центрального районного суду Миколаєва.
Під час судового засідання сама жінка розповіла, що 46-річний залицяльник отримав її номер телефону під час виконання службових обов'язків, як працівника одного з поштових відділень міста. Фігурант справи почав надсилати їй повідомлення, однак жінка не була зацікавлена в спілкуванні з чоловіком. Його це не влаштувало, тому підозрюваний почав їй погрожувати.
"Обвинувачений повідомив, що співпрацює зі спецслужбами РФ і надасть їм координати її будинку для завдання ракетного удару. Ці погрози жінка всерйоз не сприймала. У судовому засіданні упізнала обвинуваченого", — йдеться у повідомленні.відео дня
Але чоловік не збрехав їй - він справді погодився за грошову винагороду здавати інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ та об'єктів критичної інфраструктури у Миколаєві особам, що позиціонували себе як представники країни-агресора Росії.
"Надалі він надсилав інформацію із зазначенням географічних координат місць, де, на його думку, розміщуються підрозділи ЗС України. Одне з повідомлень містило координати багатоповерхівки, яка ніяк не використовується для військових цілей", — додали у пресслужбі суду.
Тепер чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів одразу за декількома статтями ККУ, в тому числі - державній зраді. Обвинуваченому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.
Що таке Центральний районний суд міста Миколаїв?
Центральний районний суд міста Миколаїв - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних, адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення в порядку першої інстанції.
Викриття зрадників України - останні новини
Нещодавно на Київщині правоохоронці затримали батька і сина, які передавали російській спецслужбі координати промислових цехів, де виготовляли українські безпілотники, "зливали" геолокації базування Сил оборони, а також влаштовували поховання залишків окупантів.
Раніше спецслужба разом із тодішнім командувачем ОСУВ Олександром Сирським викрила ворожого "крота" у званні підполковника. Він передавав ворогові всю можливу розвідувальну інформацію, зокрема з обмеженим доступом.
Нагадаємо, СБУ також викрила посадовця Верховного Суду України, який виправдовував агресію країни-агресорки РФ та сподівався на швидку окупацію України.
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