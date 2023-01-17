Росія в Чорному морі зосередила 44 Калібра: у ЗСУ заявили про загрозу ракетних ударів

Агресор Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 6 ворожих ракетоносіїв з майже рекордною кількістю ракет Калібр, сказала Наталія Гуменюк.

Кількість Калібрів у Чорному морі вказує на небезпеку ракетних ударів РФ по Україні - ОК Південь / Міноборони РФ

Окупант Росія у Чорному морі поставила на бойове чергування 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет Калібр. Йдеться про майже максимально можливий залп для такої кількості носіїв ракет. Існує загроза нанесення ракетних ударів по території України. Про це заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що присутність російських ракетоносіїв у Чорному морі вказує на можливе продовження ракетних атак. До пункту базування раніше прибув підводний човен - може проводитися додаткове переспорядження.

"А це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах всіх 6 ракетоносіїв, які перебувають на бойовому чергуванні, до 44 ракет. Ми говоримо про те, що ракетна небезпека залишається актуальною. Тому що перебування в морі на бойових позиціях, спорядження і така кількість - все це може свідчити про продовження ракетних атак", - сказала Гуменюк.

За її словами, 44 ракети – це максимум залпу для 6 ракетоносіїв.

"Оскільки після 14-го частина ракет була використана, і після цього тільки один човен заходив до пункту базування. Всі інші залишалися на місцях", - пояснила представниця Сил оборони півдня.

Речниця ОК Південь нагадала, що максимальний показник ворожих ракет у Чорному морі Україна фіксувала в кількості 48 одиниць і підкреслила – нинішній показник майже рекордний.

Нагадаємо, окупанти РФ 14 січня завдали ракетних ударів по Києву.

Влада заявляла, що ворог завдавав ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Ймовірно, удари наносилися з території Білорусі.

У Генеральному штабі ЗСУ попередили про те, що зростає загроза нанесення ракетно-авіаційних ударів з Білорусі. Окупанти під приводом "військових навчань" посилили своє угруповання бойової авіації в підконтрольній Москві білоруській республіці.

Дивіться відео ТСН - наслідки ракетних ударів агресора Росії по Києву

Загроза наступу Росії на Україну: