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Будівлі зруйновані: РФ вдарила по Сумщині аналогом американської "розумної бомби" - Defense Express

24 березня 2023, 19:54
Внаслідок удару по Сумщині загинули 2 людини. Бомби зруйнували школу, адмінбудівлю та житлові будинки.
обстрел Белополья, американская
РФ скинула авіабомбу на Білопілля / Колаж фото Вікіпедія, скріншот з відео

Російські окупанти в ніч проти 24 березня жорстоко обстріляли Білопілля Сумської області. Внаслідок обстрілу зруйновано школу, будинок, адмінбудівлю, ще багато будинків пошкоджено. Окупанти застосували "розумну авіабомбу" УМПК, яка є аналогом американської JDAM-ER. Про це повідомляє Defense Express.

На місці трагедії знайшли вцілілий модуль УМПК (універсальний модуль планування та корекції). Вже під час польоту маршрут цієї бомби можна корегувати.

За допомогою знайденого модуля можна визначити систему навігації та встановити, як саме можна боротися з цими бомбами. Однак найефективнішим варіантом є знищення носіїв цих бомб, пише видання. Поки невідомо, як саме країна-агресорка змогла налагодити виробництво цих бомб.

відео дня

За даними видання, розробником бомб стало НВО "Базальт". Вперше їх застосували в окупованому Донецьку 12 березня 2023 року. Тоді були знайдені аналогічні уламки тим, що були виявлені на Сумщині.

Повідомляється, що за допомогою УМПК звичайна ФАБ-500 (500-кілограмова авіабомба) може перетворитися на плануючу із супутниковою навігацією завдяки інерційній системі.

  • Обстріл Сумської області 24 березня
    Обстріл Сумської області 24 березня "Суспільне", Сумська обласна прокуратура
  • Обстріл Сумської області 24 березня
    Обстріл Сумської області 24 березня "Суспільне", Сумська обласна прокуратура
  • Обстріл Сумської області 24 березня
    Обстріл Сумської області 24 березня "Суспільне", Сумська обласна прокуратура
  • Обстріл Сумської області 24 березня
    Обстріл Сумської області 24 березня "Суспільне", Сумська обласна прокуратура
  • Обстріл Сумської області 24 березня
    Обстріл Сумської області 24 березня "Суспільне", Сумська обласна прокуратура
  • Обстріл Сумської області 24 березня
    Обстріл Сумської області 24 березня "Суспільне", Сумська обласна прокуратура

Удари по Білопіллю 24 березня

Окрім авіаційних бомб окупанти застосували ще реактивні системи залпового вогню "Град" (80 "прильотів") та ствольну артилерію (20 "прильотів"). Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю, школу, житловий будинок. Також пошкоджено гуртожиток, багатоквартирні та приватні будинки.

Внаслідок нічних ударів загинули 2 людини, ще 9 - поранені.

обстрел Белополья
РФ скинула авіабомбу на Білопілля / скріншот з відео

Як повідомляв Главред, в ніч на 24 березня країна-окупант Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Внаслідок ворожого обстрілу безпілотниками іранського виробництва у Кривому Розі зафіксовано влучення. Всього по місту вдарили 6 іранських безпілотників - один з них вдалося збити, інші п'ять перехопити не вдалося.

22 березня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку. Одну жінку не вдалося врятувати після отриманих нею травм – ракета влучила саме в її квартиру. Постраждали 34 людини, серед них - троє дітей.

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