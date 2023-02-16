Ворог шукає нову тактику: українців попередили про ризик повторного ракетного удару вранці 16 лютого

Під час усіх попередніх масованих ракетних ударів українська ППО показувала хороший результат, який, очевидно, не влаштовує ворога.

Наталія Гуменюк попередила про ризик повторного ракетного удару по Україні / Фото pixabay, скріншот, Міноборони РФ

Вранці в четвер, 16 лютого, російські окупаційні війська можуть завдати повторних ракетних ударів по Україні. Ворог намагається знайти нову для себе тактику і підвищити ефективність обстрілів. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Під час усіх попередніх масованих ракетних ударів українська ППО показувала хороший результат, який, очевидно, не влаштовує ворога.

Тому пропагандисти намагаються розповідати про результативність нічної ракетної атаки 16 лютого.

відео дня

"Вони шукають нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаймо попередні масовані ракетні атаки та співвідношення запущених ракет і знищених силами протиповітряної оборони. Воно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресора. Зараз ми спостерігаємо в російських пабліках за результатами цієї нічної атаки. Вони вже рапортують, що було уражено понад 11 областей", – сказала Гуменюк.

Масований ракетний удар по Україні 16 лютого

Вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. У низці міст України було чути вибухи.

Всього по Україні було випущено 32 ракети, 16 з них збили сили ППО.

Ракетний удар по Україні прокоментував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"З 01:40 до 03:45 16 лютого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного і морського базування, керованих авіаційних і протикорабельних ракет (...) Силами і засобами Збройних сил України знищено 14 крилатих ракет і 2 керовані авіаційні ракети", - написав він у Telegram.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що були знищені 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" і дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, вразивши об'єкти критичної інфраструктури. В даний час на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - йдеться у повідомленні.

Інші новини: