Боротьба з ракетними ударами РФ і ситуація фронті: Зеленський провів засідання Ставки

На засіданні Ставки головнокомандувача обговорювалася інформація про можливі дії країни-агресора Росії найближчим часом, розповіли в Офісі президента.

Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорювалося питання протидії ракетним ударам РФ / Колаж ОП, Telegram-канал В. Залужного

Президент України, Верховний головнокомандувач військами Володимир Зеленський провів нове засідання Ставки. Обговорювалися питання протидії ракетним атакам Росії, ситуація на фронті в Донецькій області та на півдні і нові можливі плани російських окупантів.

Як повідомили в Офісі президента, під час засідання учасники Ставки заслухали доповіді командувачів військами оперативних напрямків про ситуацію на передовій. Окремо обговорювалася обстановка на Донецькому і південному напрямках.

Крім того, були представлені відомості про можливі дії російських окупаційних військ найближчим часом. Учасники Ставки вивчали можливості підготовки ворога до нанесення нових ракетних ударів по Україні та заходів, спрямованих на протидію загрозі.

Також під час засідання Ставки проаналізували ситуацію із забезпеченням українських військ боєприпасами та розподілом їх по військових підрозділах.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що агресор Росія найближчими місяцями здатен піти в новий наступ на Україну. За його словами, у Москви більше немає ресурсів для того, щоб затягувати війну. На думку чиновника, на Україну очікують складні 2-3 місяці.

Заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов сказав, що війська РФ, ймовірно, найближчим часом здійснять спробу повного захоплення Донецької області. Після цього російські окупанти спробують просунутися на Запорізькому напрямку.

Глава Міноборони України Олексій Резніков сказав, що Росія може піти в новий наступ навесні. За словами міністра, загарбники можуть атакувати на півдні та сході – з тих українських територій, які вони раніше окупували.

Війна Росії проти України: