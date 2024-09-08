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Під ударом ворожі ресурси: ГУР провело потужну кібератаку проти РФ

Олексій Тесля
8 вересня 2024, 17:10
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Отримано доступ до серверів, знищено системні файли, бази даних і резервні копії.
ГУР
У ГУР заявили про кібератаку на ворожі ресурси / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення війни.

У результаті отримано доступ до 14 серверів, знищено системні файли, бази даних і резервні копії атакованих об'єктів, ідеться в повідомленні ГУР у Телеграм.

"7 вересня 2024 року кіберфахівці ГУР атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення геноцидної війни. Під ударом опинилися підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів", - підкреслюється в повідомленні.

відео дня

Також повідомляється, що постраждали ресурси компаній, які беруть участь у розбудові об'єктів військової інфраструктури держави-агресора. "Серед них:

  • "СМКомплект ЕК";
  • "КристЕлКом";
  • "КонтурНДІРС";
  • "Чіп-проф";
  • "Челябінський завод промислової модернізації";
  • "Сибінструмент",
  • "сметка.ру".

Зазнавав труднощів унаслідок атаки і пропагандистський "Сімферопольський форум", зазначено в повідомленні.

Унаслідок кібероперції фахівці ГУР Міноборони отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних і резервних копій. Також на сайтах атакованих ресурсів кіберфахівці-розвідники розмістили привітання до Дня воєнної розвідки України.

Дивіться відео - кіберфахівці ГУР атакували ресурси РФ:

Скріншот
/ Скріншот

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Хакерські атаки - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ. Українські кіберфахівці здійснили масштабну DoS атаку на всю банківську систему Росії.

Нагадаємо, раніше в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Лег" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні і тривали кілька днів. Роботу Київстару було відновлено 20 грудня.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.

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