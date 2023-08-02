УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Під ударом будуть всі: експерт назвав похмурий сценарій війни

Ангеліна Підвисоцька
2 серпня 2023, 21:07 оновлено 2 серпня, 21:31
495
Ракетна загроза з боку РФ може збільшитися в одному випадку, каже Микола Сунгуровський.
Микола Сунгуровський
Ракетна загроза з боку РФ може збільшитися в одному випадку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Під ударом російських ракет можуть опинитися всі. Це стосується і військових на передовій, і об'єктів в будь-якій області країни. Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв'ю Главреду розповів, в якому випадку посилиться ця загроза.

Це може статися, якщо Росія налагодить серійне виробництво своїх ракет і українські засоби ППО не будуть справлятися з ними.

"Якщо у нас буде нестача засобів ППО, то під ударом опиняться і війська, і прифронтові об'єкти, і об'єкти навіть в глибині країни. Ми не можемо собі такого дозволити", - говорить Сунгуровський.

відео дня

У такому випадку Україна буде змушена шукати додаткові джерела поповнення цих коштів або переходити до власного виробництва.

Хто такий Микола Сунгуровський

Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова.

У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище.

У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони.

У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства.

З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України.

З лютого 2000 - го-позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова.

Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - в науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, Системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки.

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Ракетний терор росіян

Нещодавно радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

Також повідомлялося, що РФ готує потужну атаку найближчим часом: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару. Так, прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що країна-агресорка може в черговий раз вдарити по портовій інфраструктурі України.

"Спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що вони готуються до наступних атак", - зазначила Гуменюк.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний терор росіян. Він наголосив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави заявив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Микола Сунгуровський ракетний удар
Реклама

Головне за день

РФ підняла в повітря бомбардувальники: у ЗСУ назвали час можливого ракетного удару

РФ підняла в повітря бомбардувальники: у ЗСУ назвали час можливого ракетного удару

21:44 Україна
"Почалася самоліквідація": окупанти підірвалися на своїх мінах і розстріляли волонтерів з РФ

"Почалася самоліквідація": окупанти підірвалися на своїх мінах і розстріляли волонтерів з РФ

21:22 Україна
Під ударом будуть всі: експерт назвав похмурий сценарій війни

Під ударом будуть всі: експерт назвав похмурий сценарій війни

21:07 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:44

РФ підняла в повітря бомбардувальники: у ЗСУ назвали час можливого ракетного удару

21:29

Чоловік зламав свій пеніс під час їзди: цей випадок вас шокуєВідео

21:26

"Мамо, я горю!": Регіна Тодоренко в шоці через нещасний випадок з сином

21:22

"Почалася самоліквідація": окупанти підірвалися на своїх мінах і розстріляли волонтерів з РФ

21:07

Під ударом будуть всі: експерт назвав похмурий сценарій війни

Удари по Москві наближають крах Путіна, РФ доведеться оголити фронт - СунгуровськийУдари по Москві наближають крах Путіна, РФ доведеться оголити фронт - Сунгуровський
20:35

Росіяни штурмують позиції ЗСУ: у Генштабі повідомили про авіаудари

20:24

Роман Цимбалюк. Україна вдарила по центру прийняття рішеньВідеоблоги

20:22

"Б’є у вразливі місця": у ЗСУ назвали дивну відмінність атаки РФ "Шахедами" 2 серпня

20:21

Атакував майже 6-бальний шторм: Україну накрила найпотужніша магнітна буря

Реклама
20:16

Навчання пілотів ЗСУ на F-16 почнуться вже у серпні - Зеленський

19:52

РФ готується до потужного удару на День Незалежності: експерт розкрив цілі росіян

19:36

Вкрали 35 кг їжі "в дорогу": росіян з ганьбою виселили з готелю ТуреччиниВідео

18:56

Близький друг Дорофєєвої розповів, як її змінили стосунки з Кацуріним

18:54

Чому потрібно їсти персики: як солодкий фрукт впливає на здоров'я

18:39

РФ може найближчим часом атакувати Україну ракетами: ЗСУ - про серйозну небезпеку

18:38

Медовий Спас 2023: коли і як українці відзначатимуть свято

18:36

Як відіпрати кетчуп від білої футболки: 2 дієві способи з ідеальним результатом

18:30

Україну накриє пекельна спека: де "смажитиме" найсильніше

18:07

Військком з Закарпаття змушував солдатів будувати собі маєток: викрито гучний випадок

18:05

Угорщина погрожувала полоненим бійцям ЗСУ: з'явилися обурливі подробиці

Реклама
17:36

Зухвалий камінг-аут: Панін видав ім'я свого співака-коханця

17:32

Чи можна робити консервацію з йодованою сіллю: зіпсує чи ні

17:31

"Не робити кільце": експерт пояснив, як ЗСУ можуть повернути Бахмут

17:16

Від Старомайського майже нічого не залишилося: CNN дізнався подробиці боїв ЗСУ за село

17:16

Прифронтова хроніка: Лобода побувала на "нулі" і "відчула" УкраїнуВідео

17:07

У РФ знову бісяться: в окупантів істерика через "нову атаку" України на їхнє судно

17:07

Зброя Тайваню за гроші для України: Financial Times дізналася про плани Байдена

17:04

Більше 500 людей зібрав перший всеукраїнський форум Social Camp Odesa

16:35

Лише третина американців підтримують введення військ США в Україну - опитування

16:22

Чому 3 серпня потрібно все робити мовчки: стародавні прикмети і заборони

16:16

"Змінюють тактику та зброю": Росія почала потужно бити по портах на Дунаї

16:10

Які каші не можна їсти щодня: можуть збільшити вагу і вплинути на здоров'я

16:03

Тільки люди з високим IQ можуть знайти тіло коня на хитромудрій ілюзії

15:59

1+1 Україна розпочав роботу над серіалом "Польовий шпиталь" про порятунок життя під час війни

15:47

"Дистанційно воювали" в ТРО: трьом депутатам Київради загрожує 10 років тюрми

15:40

Як не залишитися без пенсії: важливий нюанс щодо банківської карти для пенсіонерів

15:15

Не всім жилося добре: 6 речей, які були під забороною в СРСР

15:13

Червоний блискучий фартух на "босий" торс: Кіркоров розсмішив безглуздим образомВідео

15:09

Окупанти не очікували HIMARS: з'явилися подробиці ударів по ДжарилгачуВідео

15:07

Секрет досвідчених господинь: чому баклажани замочують у воді перед приготуванням

Реклама
14:54

"Десятки років під гнітом": експерт сказав, чому в РФ неможлива революціяВідео

14:45

"Такі дрони не стоять на озброєнні": на українському флоті спростували атаку на російські кораблі

14:39

Зберігатимуться довше і стануть смачнішими: дівчина показала, що робить з огіркамиВідео

14:39

Путін вирушить у Туреччину: обговорять деталі "зернової угоди"

14:23

Козловський виклав цікаве фото і натякнув на свою відправку на фронт

14:18

Францію зробили головним цапом-відбувайлом за всі бідиПогляд

14:11

Орбакайте назвала умови для "секретних" концертів у Росії

14:03

Фото потрапило в мережу: Альбіну Джанабаєву запідозрили у вагітності

14:02

Україна воює і за Європу: Зеленський подякував Польщі і закликав усіх охолонути

13:55

Ксенія Мішина засвітила свої некрасиві фото з реального життя

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти