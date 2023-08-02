Під ударом будуть всі: експерт назвав похмурий сценарій війни

Ракетна загроза з боку РФ може збільшитися в одному випадку, каже Микола Сунгуровський.

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Ракетна загроза з боку РФ може збільшитися в одному випадку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Під ударом російських ракет можуть опинитися всі. Це стосується і військових на передовій, і об'єктів в будь-якій області країни. Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв'ю Главреду розповів, в якому випадку посилиться ця загроза.

Це може статися, якщо Росія налагодить серійне виробництво своїх ракет і українські засоби ППО не будуть справлятися з ними.

"Якщо у нас буде нестача засобів ППО, то під ударом опиняться і війська, і прифронтові об'єкти, і об'єкти навіть в глибині країни. Ми не можемо собі такого дозволити", - говорить Сунгуровський.

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У такому випадку Україна буде змушена шукати додаткові джерела поповнення цих коштів або переходити до власного виробництва.

Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000 - го-позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - в науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, Системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Ракетний терор росіян

Нещодавно радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

Також повідомлялося, що РФ готує потужну атаку найближчим часом: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару. Так, прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що країна-агресорка може в черговий раз вдарити по портовій інфраструктурі України.

"Спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що вони готуються до наступних атак", - зазначила Гуменюк.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний терор росіян. Він наголосив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави заявив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".

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