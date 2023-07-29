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"РФ битиме по цивільних": Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку

Аліна Дембіцька
29 липня 2023, 17:20 оновлено 29 липня, 17:20
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Радник керівника ОП закликав не забувати про те, що Росія вивела з енергетичної системи ЗАЕС. Це величезний обсяг мегават.
Путин, Подоляк
Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

"Давайте відверто. Перше – енергетичний штаб чітко оцінює ризики, які потрібно нівелювати. Друге – шукаємо можливості виготовити. Щодо трансформаторів – щось виготовляється, шукаємо можливість докупити, що виготовляється не в Україні. Третє – будуються різні способи захисту додаткового, зокрема, мобільного захисту. Мовиться про зенітні кулемети тощо. Тобто, усе відпрацьовується. Але стартові позиції будуть набагато гіршими, ніж торік. Адже тоді була повноцінна система, яка була збалансована, яка працювала вже десятки років тощо", - розповів Подоляк.

Також радник керівника ОП закликав не забувати про те, що Росія вивела з енергетичної системи ЗАЕС. Це величезний обсяг мегават. Окрім того, вона завдала основних ударів по магістральній мережі. Тому стартові позиції гірші, але усвідомлення ризиків нині набагато краще.

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"Я не думаю, що треба ховати взагалі все, що нам дозволяє виживати під час війни. Поки війна не завершиться – усе треба тримати під рукою. Це дуже важливо", - підкреслив Подоляк.

За його словами, будь-яка кількість місяців, яка знадобиться Україні для того, щоб "довести цю війну до кінця", буде "однотипною".

"Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і битиме по цивільному населенню. Для Росії ж головне – не війну нині виграти на полі бою. Вона цього не може зробити. Для Росії зараз головне – максимально завдати шкоди цивільному населенню. Нині, на відміну від торік, коли вони якби "обережно" били, "обережно" воно попадало, адже в них високоточної зброї немає. Але вони все одно маскували свої дії. Казали: "Ми б'ємо по військових цілях, ми не б'ємо по цивільному населенню". Нині вони демонстративно говорять: "Б'ємо по цивільному населенню", - підкреслив радник керівника ОП.

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, у п'ятницю ввечері, 28 липня, у Дніпрі прогриміли вибухи за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги. Російські окупанти влучили ракетами "Іскандер" в порожню будівлю СБУ і заодно в житловий будинок поруч, в якому не було мешканців, тому що це була "друга черга" під продаж.

Окрім того, зранку 27 липня стало відомо про те, що на Хмельниччині гриміли вибухи. РФ атакувала область ракетами. Уламки збитих ракет впали на території приватного будинку в Старокостянтинівській громаді. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також у ніч на 23 липня Росія вдарила 5 видами ракет по Одесі. Загарбники застосовували такі ракети, як Калібр, Онікс, Х-22, Іскандер-К і Іскандер-М. Окупанти обстріляли історичний центр міста і зруйнували Спасо-Преображенський собор. Постраждали люди.

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