Родичі несамовито ридають біля руїн: ракета РФ вбила 10-річну Дашу і її маму

На місце трагедії прибули родичі загиблих. Коли вони дізналися, що Наталії та Даші більше немає серед живих, їх охопив розпач.

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Ракета РФ вбила 10-річну Дашу і її маму / Колаж: Главред, фото: Перший міський, Сергій Лисак

Внаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг у власній квартирі загинула місцева жителька та її неповнолітня дочка.

Як пише місцеве видання "Перший міський", у результаті терористичного ракетного удару, що стався в Кривому Розі, були виявлені тіла 45-річної Наталії та її 10-річної доньки Даші, які проживали на 8-му поверсі житлового будинку.

Сусіди повідомляють, що на момент трагедії жінка та дівчинка, ймовірно, ще спали.

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На місце трагедії прибули родичі загиблих. Коли вони дізналися, що Наталії та Даші більше немає серед живих, їх охопив розпач.

"Це свахи моєї донька та онука. Обидві загинули, восьмий поверх", - крізь сльози прокоментувала жінка.

На місце удару по житловому будинку також прибувають діти, які несуть з собою малюнки та розповідають вірші про незламність українців. Вони виявляють свою підтримку та співчуття жертвам терористичного акту, виражаючи своє маленьке, але глибоке відчуття солідарності з тими, хто постраждав внаслідок цієї жахливої події.

Дивіться у нашому телеграм-каналі, як діти підтримують постраждалих:

Діти несуть малюнки на місце трагедії / скріншот

Росія вдарила по Кривому Рогу

31 липня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Одна ракета влучила до чотириповерхової будівлі навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 до 9 поверху житлового будинку.

Мешканці, яким вдалося дивом вижити після удару, згадували, як відчули вибухову хвилю та як їх відкинуло до інших кімнат.

На черговий російський терор відреагував й президент Володимир Зеленський, висловивши співчуття усім, хто втратив рідних і близьких.

Як поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, станом на 19:00 пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Внаслідок російського ракетного удару загинули шестеро людей, 75 отримали поранення.

Завтра – 1 серпня – у Кривому Розі оголошено днем жалоби.

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