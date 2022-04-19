Під Миколаєвом окупанти хотіли стратити 30 заручників, але їх врятували українські десантники

ЗСУ врятували заручників під Миколаєвом / Фото t.me/Tsaplienko

В Миколаївської області російські окупанти хотіли розстріляти тридцять мирних жителів одного із сіл. Завадили таким намірам Десантно-штурмові війська України.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Загарбники підозрювали, що місцеві жителі розповідали українським військовим про місця розташування російських колон. Людей взяли в заручники.

"Вони пройшлися по домівках і вивели на вулицю близько 30 односельців. В основному чоловіків, але там були і жінки. Зв'язали скотчем руки за спиною, поставили всіх на коліна. Вимагали зізнатися в коригуванні або видати того, хто допомагав інформацією для ЗСУ. Ми мовчали", - розповів один з жителів села.

За його словами, окупанти почали стріляти над головами.

"Жінки плакали і просили, щоб їх відпустили. Від чого нелюди остаточно розлютилися і озвіріли. Їхній командир сказав, якщо через п'ять хвилин йому не назвуть ім'я коригувальника, він накаже розстріляти всіх", - сказав місцевий житель.

Українські військові врятували заручників. 80-я бригада ДШВ вдарила по окупантах. Втрати ворога склали: 25 військових і кілька одиниць техніки, включаючи командно-штабну машину.

Фото t.me/Tsaplienko

Фото t.me/Tsaplienko

Як повідомляв Главред, в Ірені під Києвом 26-річний Сергій Кряж самостійно знищив техніку окупантів. За це російські військові його розстріляли.

Нагадаємо, за добу 18 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил і сухопутних військ знищила сім повітряних цілей російських окупантів. Зокрема, ЗСУ знищили ворожий винищувач Су-30, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети.

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