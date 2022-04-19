26-річний українець спалював техніку ворога коктейлями Молотова - за це його розстріляли окупанти

Українець спалив техніку ворога коктейлями Молотова, за що його розстріляли

В Ірені під Києвом 26-річний Сергій Кряж самостійно знищив техніку окупантів. За це російські військові його розстріляли.

Героїчну історію Сергія розповіли у сюжеті "ТСН".

Звичайний будівельник, який став героєм

Сергій вирішив допомагати Збройним силам України - він самостійно спалював техніку окупантів. Спочатку він спостерігав за ворогом, а потім коктейлями Молотова закидав БМД. Техніка десанту вигоріла дотла. Свій вчинок Сергій зняв на відео, каже, що так вирішив помститися за квартиру в Ірпені, і за машину в Гостомелі.

"Це героїчний вчинок. Я навіть не здогадувався, що він таке робитиме. Звичайний хлопець, працьовитий, добрий", - розповідає його знайомий Тарас.

скріншот з відео

У котеджному містечку в Ірпені хлопець працював будівельником. Сам він родом з Чернігівщини.

"Роки три тому познайомився. Тут ще все будувалося і мені потрібно було покров зробити і ніхто не хотів лізти, боялися, а Сергій погодився, так і познайомилися", – розповідає Тарас.

Тікати не захотів

У перші дні війни в основному всі жителі звідси поїхали. Тарас теж поїхав і закликав Сергія їхати.

"Всі йому говорили евакуюватися. Одного разу він відправився евакуюватися до Романівського мосту. А там почалися обстріли і це був той момент, коли американського журналіста вбили. І після цього він повернувся і все", - розповідає Тарас.

читайте такожНа Миколаєві 78-літній дідусь знищив ворожий "Град" коктейлем МолотоваКвартиру, де Сергій жив зі своєю дівчиною, зруйнували окупанти, так вони перебралися в котеджне містечко. Тут його і вбили через кілька днів після того, як хлопець підпалив російську техніку, по їхніх вікнах окупанти відкрили вогонь.

"23-го після обіду Сергій з дівчиною пішов за гуманітаркою, десь їх годину не було. Повернулися, а тут ці орки лазять. Почалася перестрілка, перепалка, як це відбувалося, ну ніхто вам не скаже", — розповідають сусіди.

Поховали загиблого прямо у дворі, збивши хрест з плінтусів. У перший день поховати тіло Сергія не вдалося. Їх помітили росіяни, в будинок кинули гранати, у двір полетіли міни.

скріншот з відео

Мама Сергія навіть не думала, що її син здатний на таке

Прибрати тіло сина мама Людмила приїхала з Чернігова.

"Я просила, молила, синулічка, не лізь, ховайся, бережи себе. А він говорив, що мама, у нас 2 танки Російські недалеко, і росіяни там", – розповідає жінка.

Про те, що її син поодинці піде знищувати техніку окупантів, каже, не могла навіть подумати, але її серце відчувало щось недобре.

скріншот з відео

Мати Сергія тиждень чекала ексгумацію тіла сина. Тепер його тіло відправлять на судовомедичну експертизу, а жінка чекатиме, щоб поховати сина і не знає, які пережити горе.

Раніше ми розповідали, що в Харківській області жінка коктейлем Молотова вивела з ладу одну з бойових машин російських військ.

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