26-річний українець спалював техніку ворога коктейлями Молотова - за це його розстріляли окупанти

Сергій вирішив допомагати Збройним силам України - він самостійно спалював техніку окупантів.
В Ірені під Києвом 26-річний Сергій Кряж самостійно знищив техніку окупантів. За це російські військові його розстріляли.
Героїчну історію Сергія розповіли у сюжеті "ТСН".
Звичайний будівельник, який став героєм
Сергій вирішив допомагати Збройним силам України - він самостійно спалював техніку окупантів. Спочатку він спостерігав за ворогом, а потім коктейлями Молотова закидав БМД. Техніка десанту вигоріла дотла. Свій вчинок Сергій зняв на відео, каже, що так вирішив помститися за квартиру в Ірпені, і за машину в Гостомелі.
"Це героїчний вчинок. Я навіть не здогадувався, що він таке робитиме. Звичайний хлопець, працьовитий, добрий", - розповідає його знайомий Тарас.
У котеджному містечку в Ірпені хлопець працював будівельником. Сам він родом з Чернігівщини.
"Роки три тому познайомився. Тут ще все будувалося і мені потрібно було покров зробити і ніхто не хотів лізти, боялися, а Сергій погодився, так і познайомилися", – розповідає Тарас.
Тікати не захотів
У перші дні війни в основному всі жителі звідси поїхали. Тарас теж поїхав і закликав Сергія їхати.
"Всі йому говорили евакуюватися. Одного разу він відправився евакуюватися до Романівського мосту. А там почалися обстріли і це був той момент, коли американського журналіста вбили. І після цього він повернувся і все", - розповідає Тарас.
читайте такожНа Миколаєві 78-літній дідусь знищив ворожий "Град" коктейлем МолотоваКвартиру, де Сергій жив зі своєю дівчиною, зруйнували окупанти, так вони перебралися в котеджне містечко. Тут його і вбили через кілька днів після того, як хлопець підпалив російську техніку, по їхніх вікнах окупанти відкрили вогонь.
"23-го після обіду Сергій з дівчиною пішов за гуманітаркою, десь їх годину не було. Повернулися, а тут ці орки лазять. Почалася перестрілка, перепалка, як це відбувалося, ну ніхто вам не скаже", — розповідають сусіди.
Поховали загиблого прямо у дворі, збивши хрест з плінтусів. У перший день поховати тіло Сергія не вдалося. Їх помітили росіяни, в будинок кинули гранати, у двір полетіли міни.
Мама Сергія навіть не думала, що її син здатний на таке
Прибрати тіло сина мама Людмила приїхала з Чернігова.
"Я просила, молила, синулічка, не лізь, ховайся, бережи себе. А він говорив, що мама, у нас 2 танки Російські недалеко, і росіяни там", – розповідає жінка.
Про те, що її син поодинці піде знищувати техніку окупантів, каже, не могла навіть подумати, але її серце відчувало щось недобре.
Мати Сергія тиждень чекала ексгумацію тіла сина. Тепер його тіло відправлять на судовомедичну експертизу, а жінка чекатиме, щоб поховати сина і не знає, які пережити горе.
Раніше ми розповідали, що в Харківській області жінка коктейлем Молотова вивела з ладу одну з бойових машин російських військ.
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