7-річний хлопчик з Маріуполя звернувся до окупантів на тлі знищеної квартири

Хлопчик стоїть у зруйнованому житлі в Маріуполі.
Російські окупанти вдень і вночі знищують Маріуполь. Прийшов "русский мир" і в будинок маленького Макара, звідки він і зняв своє відеозвернення.
На відео хлопчик розповів, що йому сьогодні виповнилося 7 років, а російські "визволителі" повністю знищили його квартиру.
"Я Макар, сьогодні мені 7 років, а це мій дім. Спасибі рятівникам з Росії, що зробили ось таке", - розповів маленький українець.
На тлі всього цього чутні вибухи. Дитина стоїть у зруйнованому житлі.
"Ми записували це звернення 5 разів. Постріли і бої за вікном лякали Макара. Він поспішав і трохи губився, але все-таки зробив це! Мій Макар - справжній маленький герой і великий патріот!",- написала мама хлопчика.
Українські військові продовжують відчайдушно боротися за Маріуполь, однак, враховуючи звірства Росії, окупанти вирішили зрівняти місто з землею.
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Блокада Маріуполя
З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.
Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.
6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.
Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.
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