У боях за Україну загинув відомий поет і вчений зі Львова

Юрій Руф вступив до лав 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в перший день вторгнення російських окупантів.
У Луганській області загинув відомий львів'янин Юрій Руф - український поет, письменник, вчений, громадський діяч, засновник літературного проекту Дух Нації.
Про це повідомив учасник російсько-української війни зі Львова, активіст Добровольчого Руху ОУН Антон Петровський.
"Загинув Юрій Руф у боях за Україну. Як воїн. Він був поетом, який оспівував українські звитяги. Він сам став частиною української перемоги", - повідомив він.
Без батька і чоловіка залишилися дві його дочки і дружина.
Юрій Руф вступив до лав 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в перший день вторгнення російських окупантів - 24 лютого 2022 року.
3 березня відбувся його перший у житті бій. У соціальних мережах Руф писав, що його бригада стоїть у Попасній на Луганщині.
Юрій опублікував своє останнє повідомлення 19 березня – вірш з фронту.
Як повідомляв Главред, 2 квітня в Маріуполі загинув відомий литовський режисер і документаліст Мантас Кведаравичюс. Він "був убитий з камерою в руках".
Мантасу Кведаравічюсу було 45 років. У 2016 році він зняв фільм "Маріуполіс", який розповідає про війну на сході України. Ця стрічка стала переможцем Берлінського кінофестивалю.
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