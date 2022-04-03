У боях за Україну загинув відомий поет і вчений зі Львова

Юрій Руф / Фото Facebook

У Луганській області загинув відомий львів'янин Юрій Руф - український поет, письменник, вчений, громадський діяч, засновник літературного проекту Дух Нації.

Про це повідомив учасник російсько-української війни зі Львова, активіст Добровольчого Руху ОУН Антон Петровський.

"Загинув Юрій Руф у боях за Україну. Як воїн. Він був поетом, який оспівував українські звитяги. Він сам став частиною української перемоги", - повідомив він.

Без батька і чоловіка залишилися дві його дочки і дружина.

Юрій Руф вступив до лав 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в перший день вторгнення російських окупантів - 24 лютого 2022 року.

3 березня відбувся його перший у житті бій. У соціальних мережах Руф писав, що його бригада стоїть у Попасній на Луганщині.

Юрій опублікував своє останнє повідомлення 19 березня – вірш з фронту.

Як повідомляв Главред, 2 квітня в Маріуполі загинув відомий литовський режисер і документаліст Мантас Кведаравичюс. Він "був убитий з камерою в руках".

Мантасу Кведаравічюсу було 45 років. У 2016 році він зняв фільм "Маріуполіс", який розповідає про війну на сході України. Ця стрічка стала переможцем Берлінського кінофестивалю.

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