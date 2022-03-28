У бою за Маріуполь загинув чемпіон світу з кікбоксингу

Уродженець Кременчука два роки тому виграв турнір з боксу, присвяченому пам'яті загиблих під час наступальної Павлопіль-Широкинської операції.
Під час захисту Маріуполя від російських окупантів загинув відомий український кікбоксер Максим Кагал.
Як повідомив у Facebook його тренер Олег Скирта, 30-річний Кагал на прізвисько Пістон захищав місто у складі окремого загону спеціального призначення "Азов".
"Спи спокійно, братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося", - написав Скирта.
У 2014 році Максим, представляючи СК "Гермес", став чемпіоном світу ISKA в розряді лоу-кік (круговий удар) і завоював "бронзу" в розряді К-1 (так званий японський кікбоксинг) у ваговій категорії до 60 кг.
Кагал був першим чемпіоном світу з кікбоксингу ISKA серед дорослих у складі збірної команди України.
Того ж року став віцечемпіоном відкритого чемпіонату Кременчука з регбі-7. Любив футбол і активно вболівав за місцеву команду.
Уродженець Кременчука два роки тому виграв турнір з боксу, присвяченому пам'яті загиблих під час наступальної Павлопіль-Широкинської операції.
Раніше повідомлялося, що під завалами у Маріуполі загинула 10-річна українська гімнастка Катерина Дяченко. Дівчинка перебувала в будинку, в який потрапив снаряд російських окупантів.
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