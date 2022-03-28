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У бою за Маріуполь загинув чемпіон світу з кікбоксингу

28 березня 2022, 07:59

Уродженець Кременчука два роки тому виграв турнір з боксу, присвяченому пам'яті загиблих під час наступальної Павлопіль-Широкинської операції.

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Кікбоксер Максим Кагал загинув / Фейсбук Олег Скирта

Під час захисту Маріуполя від російських окупантів загинув відомий український кікбоксер Максим Кагал.

Як повідомив у Facebook його тренер Олег Скирта, 30-річний Кагал на прізвисько Пістон захищав місто у складі окремого загону спеціального призначення "Азов".

"Спи спокійно, братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося", - написав Скирта.

У 2014 році Максим, представляючи СК "Гермес", став чемпіоном світу ISKA в розряді лоу-кік (круговий удар) і завоював "бронзу" в розряді К-1 (так званий японський кікбоксинг) у ваговій категорії до 60 кг.

Кагал був першим чемпіоном світу з кікбоксингу ISKA серед дорослих у складі збірної команди України.

Того ж року став віцечемпіоном відкритого чемпіонату Кременчука з регбі-7. Любив футбол і активно вболівав за місцеву команду.

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Кікбоксер Максим Кагал загинув / Фейсбук Олег Скирта

Уродженець Кременчука два роки тому виграв турнір з боксу, присвяченому пам'яті загиблих під час наступальної Павлопіль-Широкинської операції.

Раніше повідомлялося, що під завалами у Маріуполі загинула 10-річна українська гімнастка Катерина Дяченко. Дівчинка перебувала в будинку, в який потрапив снаряд російських окупантів.

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