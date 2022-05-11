Під Києвом люди геройськи вкрали у окупантів бензовоз з соляркою і допомагали лікарям: дивовижна історія

Вантажівка-бензовоз простояла в таємному місці біля села Димер (Київська область) практично весь, досить недовгий період російської окупації регіону.
У перші дні після початку повноцінного російського військового вторгнення на Україну жителі Димера (Київська область) викрали у окупантів бензовоз з дизпаливом. Про це йдеться в сюжеті Радіо Свобода.
Відкриту військову вантажівку "Урал" з символікою V і пробитим колесом на дорозі помітила мешканка Димера Світлана Костовецька. Більш того, вона знайшла в кабіні ключі і змогла проїхати на ньому небагато.
"Поїхала до дядька валика, який умів водити "Урал"", — розповідає жінка.
Потім вони удвох вони сховали бензовоз з пальним в лісі, після чого потайки возили каністри в місцеву лікарню.
При цьому Валентин зізнається, що початковий план був простіше ‒ злити пальне на землю і підпалити автомобіль. Але сусіди переконали не робити такого-місцева лікарня використовувала дизпаливо для генератора, який постачав медиків електрикою під час окупації.
Бензовоз простояв у таємному місці весь період російської окупації.
"Росіяни його знайшли, але ми заздалегідь поставили табличку "заміновано"", — підсумував Валентин.
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Нагадаємо, раніше в Україні літній чоловік викрав у російських окупантів вантажівку, в кузові якого було повно зброї та боєприпасів. Відповідне відео було опубліковано в Facebook.
Автори публікації не згадують обставини того, як чоловікові це вдалося.
"Дід, ти красунчик! При Ковпаку [лідеру великого партизанського загону часів Другої світової війни - Главред], мабуть, служив", ‒ сказав один з бійців літньому чоловіка.
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