Під Києвом люди геройськи вкрали у окупантів бензовоз з соляркою і допомагали лікарям: дивовижна історія

Під Києвом люди геройськи вкрали у окупантів бензовоз з дизелем / скріншот з відео / ua.depositphotos.com

У перші дні після початку повноцінного російського військового вторгнення на Україну жителі Димера (Київська область) викрали у окупантів бензовоз з дизпаливом. Про це йдеться в сюжеті Радіо Свобода.

Відкриту військову вантажівку "Урал" з символікою V і пробитим колесом на дорозі помітила мешканка Димера Світлана Костовецька. Більш того, вона знайшла в кабіні ключі і змогла проїхати на ньому небагато.

"Поїхала до дядька валика, який умів водити "Урал"", — розповідає жінка.

Потім вони удвох вони сховали бензовоз з пальним в лісі, після чого потайки возили каністри в місцеву лікарню.

При цьому Валентин зізнається, що початковий план був простіше ‒ злити пальне на землю і підпалити автомобіль. Але сусіди переконали не робити такого-місцева лікарня використовувала дизпаливо для генератора, який постачав медиків електрикою під час окупації.

Бензовоз простояв у таємному місці весь період російської окупації.

"Росіяни його знайшли, але ми заздалегідь поставили табличку "заміновано"", — підсумував Валентин.

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Нагадаємо, раніше в Україні літній чоловік викрав у російських окупантів вантажівку, в кузові якого було повно зброї та боєприпасів. Відповідне відео було опубліковано в Facebook.

Автори публікації не згадують обставини того, як чоловікові це вдалося.

"Дід, ти красунчик! При Ковпаку [лідеру великого партизанського загону часів Другої світової війни - Главред], мабуть, служив", ‒ сказав один з бійців літньому чоловіка.

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