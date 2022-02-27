Херсонщина відсмалює: у селі Любимівка цигани викрали танк у військових Росії

Цигани відібрали танк у російських військ на Херсонщині / Соцмережі

У селі Любимівка Херсонської області місцеві цигани викрали танк у російських військових, які проводять операцію з окупації України. Роми взяли трактор, прив'язали до нього танк, і поїхали в невідомому напрямку. Невідомий втік за циганами на тракторі з танком, проте наздогнати їх так і не вдалося.

У соціальних мережах з посиланням на самооборону Каховки пишуть, що в селі Любимівка Херсонської області цигани вирішили викрасти танк російських окупантів.

На відео можна побачити, як танк військ РФ відвозять в невідомому напрямку, прив'язавши його до трактора.

Циган на тракторі намагається наздогнати чоловік у цивільному.

Куди в підсумку поїхали цигани на танку армії Росії - невідомо.

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Нагадаємо, раніше жителі села Верхня Сироватка у Херсонській області затримали російського військового. За їхніми словами, його скинули прямо з танка, який стріляв, але зовсім не їхав. Селяни підкреслили, що пов'язали окупанта без єдиного пострілу.

А ось у Харківській області жінка й зовсім спалила російський танк за допомогою коктейлю Молотова.

У ЗСУ розповіли про те, що війська Росії в Чернігівській області на під'їзді до міста зливали пальне, щоб не зіткнутися з українською армією. Їх бойовий дух знижується.