На Харківщині чоловіки викрали танк окупантів - відео

Танк ЗСУ / УНІАН

У Харківській області кілька відважних українців вкрали у рашистів танк і прокотилися на ньому.

У мережі з'явилося відеодоказ того, що окупанти втрачають пильність разом з технікою. Так, сміливці "віджали" танк російської армії і прокотилися на своїй трофейній здобичі.

" У нас все вийшло! Слава Україні! Перший викрадений танк! К * ц * пський танк прослужить Україні", - чоловіки вельми емоційно висловили свою радість.

У підписі до відео зазначається, що ворожа техніка відправляється на штрафмайданчик за порушення.

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Раніше Главред повідомляв, що територіальна громада селища Хотин на Сумщині звійськовими зусиллями роззброїла техніку російських окупантів.

А у Кривому Розі місцеві жителі почали рити окопи, допомагаючи захистити місто від російських окупантів.

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