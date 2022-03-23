Не старіють душею партизани: літній українець викрав у агресорів вантажівку зі зброєю і патронами

Вантажівка / скріншот з відео

В Україні літній чоловік викрав у російських окупантів вантажівку, в кузові якого було повно зброї та боєприпасів. Відповідне відео було опубліковано в Facebook.

Автори публікації не згадують обставини того, як чоловікові це вдалося.

"Дід, ти красунчик! При ковпаку [лідера великого партизанського загону часів Другої світової війни - Главред] має бути служив", ‒ каже один з бійців літньому чоловікові.

Увага, відеозапис рясніє нецензурними виразами.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в селі Любимівка Херсонської області місцеві цигани викрали танк у російських військових, які проводять операцію з окупації України. Роми взяли трактор, прив'язали до нього танк, і поїхали в невідомому напрямку.