Автомийник викрав Tesla і влаштував ДТП: йому загрожує 12 років в'язниці і конфіскація майна

Чоловік просто хотів покататися / НПУ

Працівник Київської Автомийки на вулиці Райдужній, будучи п'яним, викрав електрокар Tesla одного з клієнтів.

Як повідомили у столичному управлінні Національної поліції, власник машини залишив її всього на кілька хвилин, а коли повернувся, то Tesla вже не було.

Чоловік одразу ж звернувся до правоохоронних органів.

А тим часом копи отримали виклик на місце ДТП на проспекті Визволителів.

Виявилося, винуватцем аварії став викрадач електрокара. Він пояснив свій вчинок тим, що "хотів покататися".

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Тепер викрадачеві загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі підліток влаштував "перегони" з поліцією на викраденому автомобілі. Копи випадково помітили порушника ПДР, а він почав від них тікати.

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