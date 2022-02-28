"Російські танчики встали на нічліг": ЗСУ поклали колону військової техніки у Київській області

Збройні сили України / Міноборони України

Збройні сили України накрили колону військової техніки Росії під Макаровим Київської області. Знищили у тому числі російські танки і "Гради".

Як повідомляє Військове телебачення в Facebook, після півночі 28 лютого під Макаровим у Київській області українські військові підрозділи знищили колону ворожої техніки.

Серед нищівної техніки армії Росії - танки і град.

"Наші хлопці накрили колону ворожої техніки. Російські "Гради" і танчики встали на нічліг. І вже точно будуть міцно спати", - підкреслюється в повідомленні.

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Нагадаємо, згідно з даними Офісу президента на пізній вечір 27 лютого, Україна продовжує контролювати ситуацію в країні. Противник здійснив тактичний відступ у напрямку Києва. Артилерія і авіація української армії завдає ударів у відповідь. Ворожа атака на місто Харків провалилася. Бердянськ зайняли окупанти.

Втрати противника оцінюються в 4 500 чоловік. Близько 1 500 з них вбито.

Лави армії України збільшилися ще на 100 000 за минулі два дні.

"Боятися нічого. Ми проводимо оборонну операцію. Треба пам'ятати, що кожен день для противника – це нові втрати. Кожен день для нас – це нові перемоги і посилення віри в свої сили", - сказав радник глави ОП Олексій Арестович.