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Росія готує провокацію: хочуть використати жителів Херсона для захоплення Києва

28 лютого 2022, 01:53

Окупаційні війська мають намір організувати так звану "евакуацію" жителів Херсона.

війська Росії
Війська Росії готують нову провокацію в Україні - Херсонська ОДА / Reuters

Війська Росії планують здійснити провокацію з метою організації окупаційного просування на Київ. Вони збираються надягнути форму територіальної оборони України і під виглядом "евакуації" повезти їх до Херсону. Разом з цими автобусами повинна їхати російська військова техніка.

Як розповіли у Херсонській обласній державній адміністрації, росіяни мають намір використати жителів Херсона як живий щит, щоб захопити Київ.

Для цього вони хочуть надягнути військову форму України і під виглядом територіальної оборони влаштувати так звану "евакуацію" жителів Херсона. За їхніми планами - вони збираються відправити їх на автобусах до Києва, а разом з цими автобусами повинна їхати російська військова техніка.

"Російський окупант хоче використовувати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст. Окупанти, які заволоділи українською військовою формою, під виглядом сил Тро планують найближчими днями організувати "евакуацію" жителів Херсона. Вони хочуть зібрати мирних жителів у свої автобуси і відправити до Києва. Разом з цими автобусами їхатиме ворожа техніка", - підкреслили у Херсонській обладміністрації.

Нагадаємо, за минулу добу війни, 28 лютого, українські війська знищили близько 27 російських літаків, 26 вертольотів, 150 танків, 700 ББМ, 50 гранат, один зенітно-ракетний комплекс Бук, чотири РСЗВ, БМ-21 град, 60 цистерн, два безпілотники, два кораблі і катери.

Як заявили в Генштабі ЗСУ, підрахунок ускладнюється інтенсивністю бойових дій.

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вторгнення Росії російські війська новини України війна Росії та України
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