Армія стала більше на 100 тис осіб, РФ тактично відступає від Києва: зведення від офісу Зеленського

Втрати противника складають близько 4500 людей / Скріншот Офіс президента

Влада продовжує контролювати військову ситуацію в Україні, спровоковану нападом армії Російської Федерації. Противник тактично відступає в напрямку Києва. Артилерія і авіація Збройних сил завдає ударів у відповідь. Тиша на Чернігівському та Сумському напрямках. Атака росіян на Харків провалилася. Маріуполь тримається. Бердянськ зайнятий противником. Українські війська стали більше на 100 000 людей.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час свого брифінгу щодо теми війни Росії проти України в неділю, 27 лютого.

Напад Росії на Україну: свіжі зведення щодо ситуації

На Західному та північному напрямку Києва: противник повністю припинив рух у цьому напрямку, деякі підрозділи відходять (тактичний відступ). Артилерія і авіація ЗСУ завдає ударів.

Чернігівський і Сумський напрямок - тиша

Харківській напрямок - спроба зайти вглиб міста. Чим вона закінчилася, ми бачили все. Дуже сумно для них.

Куп'янськ - з'ясовується ситуація. Незважаючи на відеозапис з мером і заявами росіян про захоплення міста, ситуація з'ясовується. Не все так просто.

Зона ООС. Волноваху зайняв противник, але її відбили.

Маріуполь тримається.

Бердянськ зайнятий противником. Там не було наших військ. Вони взяли місто. Це угруповання, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь, наразі вони там.

У бік Херсона підходять ворожі резерви з Криму. За оціночними даними, 11 російських великих десантних кораблів перевозять комплект приблизно з батальйон.

Вони можуть спробувати висадитися в Одесі, але подивимося, що з цього виходить. Наші, як завжди, кращі.

Повітряний наліт здійснили по Києву - 3 ракети. Одна невідомо де, одну збили, одна потрапила в Софіївську Борщагівку.

Були повітряні удари по аеродрому Житомира, по Запоріжжю (як кажуть), повітряна тривога чутна в багатьох містах.

Росія тактично відступає на Київському напрямку

"Ми готові до оборони, наша тактика приносить величезні успіхи. Принаймні, ці два дні, а далі подивимося. Я думаю, що все буде добре, враховуючи що вони почали відступати на Київському напрямку (найголовнішому). Загрози великим містам немає. Спецслужби працюють з ДРГ", - сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Настрій у нас оптимістичний, чого і вам бажаю. Боятися нічого. Ми проводимо оборонну операцію. Потрібно пам'ятати, що кожен день для противника – це нові втрати. Кожен день для нас – це нові перемоги і посилення віри в свої сили", - додав він.

Втрати противника

Близько 4500 тисяч. Близько 1500 тисяч убитих і 3 000 поранених за попередніми оцінками.

Лави армії України поповнилися на 100 000 людей

"Ми продовжуємо працювати. Думаю, що вранці на нас чочікує ще низка хороших новин. Не хвилюйтеся. Тримаємо оборону. Приходять нові сили. За дві доби – понад 100 000 резервістів прибули до ЗСУ та війська територіальної оборони.

Нагадаємо, Україна веде оборонну операцію у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Росії. Президент РФ Володимир Путін рано вранці, 24 лютого, оголосив про так звану "військову операцію" проти України. Після цього територія країни була обстріляна ракетами. Далі вторглися російські війська. Противник несе серйозні втрати.