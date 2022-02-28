Україна подала позов до Гааги проти РФ: що потрібно для підтримання справи

Україна вимагає від суду провести екстрені слухання і видати наказ РФ негайно припинити військові дії і незаконний напад на Україну.
Україна подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного Суду ООН в Гаазі і запит на наказ суду про тимчасові заходи проти Росії.
Держава вимагає від суду провести екстрені слухання і видати наказ Росії негайно припинити військові дії і незаконний напад на Україну, повідомляє пресслужба МЗС.
Зазначається, що український народ продовжує мужньо протистояти російській агресії.
"Вся російська брехня буде викрита, а зневага Росії до міжнародного права буде підтверджена для всього світу. Ми впевнені, що Україна притягне Росію до відповідальності", - йдеться в заяві МЗС.
Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:
1. пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури;
2. поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
3. факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
4. факти захоплення / пограбування вашого майна;
5. факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
6. факти фізичного насильства, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
7. використання окупантом цивільного одягу, одностроїв і військових емблем;
8. використання цивільної інфраструктури у військових цілях під прикриттям цивільних.
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