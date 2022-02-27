В Києві розвідники розбили диверсантів-кадировців, які їздили на швидкій

Частину групи затримали, частина загинула під час операції.
У столиці України бійці Головного управління розвідки розгромили групу диверсантів-кадировців, які пересувалися містом на автомобілі швидкої допомоги.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.
"Щойно доблесними українськими військовими розвідниками (ГУР МОУ) у Києві було частково розстріляно, частково затримано групу чеченських диверсантів, які пересувалися Києвом на машині швидкої допомоги", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 26 лютого ракета окупантів влучила у багатоповерховий житловий будинок на проспекті Лобановського, 6а в Солом'янському районі Києва. Є постраждалі, існує гроза руйнування багатоповерхівки.
Також російський снаряд потрапив у багатоквартирний житловий будинок в Бучі на Київщині. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Крім цього, у Києві в житловому масиві Троєщина виникла сильна пожежа після обстрілу російськими окупантами.
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