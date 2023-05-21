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У Бердянську потужні вибухи: штаб РФ злетів у повітря, окупанти рахують втрати

Олексій Тесля
21 травня 2023, 13:52 оновлено 21 травня, 14:16
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Втрати противника уточнюються, розповіли в Страткомі ЗСУ.
Бердянськ
Вибухи в Бердянську / t.me/AFUStratCom

У ніч на суботу, 21 травня, в окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли потужні вибухи.

Окупаційна влада каже, що працювала ППО, пише Стратком ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що внаслідок нічного удару Сили оборони успішно уразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ.

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"Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Раніше в окупованому Луганську прогриміли нові вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму.

Приліт припав по будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де розташовувалися військові РФ.

Як стверджують російські пропагандисти, внаслідок вибуху ймовірно є знищені та поранені окупанти.

Нагадаємо, вибух великої сили прогримів у тимчасово окупованому Росією Луганську.

При цьому місцеві жителі повідомляють, що перед вибухами нібито було чути шум, що нагадує по звуку ракету.

Читайте більше:

Бердянськ вибух війна Росії та України
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