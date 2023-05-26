"Жорстко прилетіло": у Маріуполі прогриміли два потужні вибухи

Після вибухів в районі окупованої Азовсталі в небо піднявся величезний стовп диму.

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В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото : t.me/mariupolnow

В окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи. На Азовсталі, яку захопили російські окупанти, видно стовп густого диму. Відео та фото вже з'явилися в Мережі.

Варто відзначити, що цю інформацію підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Два потужні вибухи в районі Азовсталі. Піднімається дим. Жорстко прилетіло. До того ж над Нікольським зафіксована невдала робота ППО. Хороший вечір", - написав Андрющенко.

відео дня

Місцеві одразу ж почали публікувати відео та фото зі стовпом диму, який було видно з різних частин міста.

Дивіться відео з вибухом в окупованому Маріуполі:

В окупованому Маріуполі сталися потужні вибухи / фото: скріншот

Російські пропагандисти не змогли заперечувати вибухи і в усьому звинуватили Україну. "Влада ДНР" стверджує, що удар нібито був нанесений двома далекобійними ракетами. Водночас вони вирішили промовчати щодо інформації про місце "прильоту" і про наслідки.

"Бавовна" в окупованому Маріуполі

У Маріуполі прогриміли два потужні вибухи. Перший вибух був такої сили, що скло ходило ходуном. Після цього у місті почали лунати сигнали повітряної тривоги. Другий вибух було чутно з боку Азовсталі.

У Маріуполі та Токмаку прогриміли потужні вибухи. Місто було атаковане "далекобійними ракетами", повідомляють пропагандисти РФ. Зазначається, що нібито удар було завдано ЗСУ "з північного заходу".

Одним махом ліквідовано півсотні окупантів під Маріуполем. На місце вибухів було відправлено понад 20 швидких з окупованого Маріуполя та району.

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