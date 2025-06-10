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Майже 8 тис. церковних організацій отримають бронь для всіх священиків - ЗСУ

Віталій Кірсанов
10 червня 2025, 17:36оновлено 10 червня, 18:32
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У силах оборони наголосили, що мобілізаційні потреби залишаються пріоритетними для забезпечення обороноздатності України.
Майже 8 тис. церковних організацій отримають бронь для всіх священиків
Майже 8 тис. церковних організацій отримають бронь для всіх священиків / Колаж: Главред, фото: pomisna.info, УНІАН

Коротко:

  • 7736 релігійних організацій матимуть право на бронювання 100% священників
  • Для бронювання вимагають офіційне працевлаштування та військовий квиток

Після нещодавнього ухвалення переліку критично важливих релігійних організацій, що дозволяє бронювати військовозобов'язаних священнослужителів, сили оборони зберігають перелік вимог до церковних працівників, які хочуть отримати відстрочку. Про це Сухопутні війська Збройних сил України повідомили 10 червня у Facebook.

Командування ЗС ЗСУ, зокрема, вимагають для бронювання:

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  • офіційне працевлаштування;
  • перебування на військовому обліку в ТЦК і СП;
  • підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації.

У силах оборони наголосили, що мобілізаційні потреби залишаються пріоритетними для забезпечення обороноздатності України. Процедура бронювання не повинна створювати перешкод для комплектування особовим складом військових формувань.

Бронювання священнослужителів має враховувати квоти конфесійного представництва для капеланів у ЗСУ, Національній гвардії, Держприкордонслужбі та інших формуваннях.

За даними Сухопутних військ, 7736 релігійних організацій матимуть право на бронювання 100% священиків.

Майже 8 тис. церковних організацій отримають бронь для всіх священиків - ЗСУ
Інфографіка: Главред

Бронювання від мобілізації - останні новини України

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів України схвалив зміни до законодавства, які розширюють перелік студентів і викладачів, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Також Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектора системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

Крім того, українці, які перебувають за кордоном, також зможуть отримати бронювання від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні через спеціальні закордонні центри.

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