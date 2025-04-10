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В Україні змінюють правила мобілізації студентів і викладачів - хто втратить бронь

Юрій Берендій
10 квітня 2025, 16:47
772
Зміни до закону про мобілізацію набудуть чинності після голосування в Верховній Раді та підпису президента України Зеленського, вказують адвокати.
В Україні змінюють правила мобілізації студентів і викладачів - хто втратить бронь
Кабмін змінює правила відстрочки для студентів і педагогів / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Які категорії студентів отримають відстрочку
  • Хто втратить право на відстрочку та коли набудуть чинності зміни
  • Чи зможуть студенти з-за кордону отримати відстрочку

Кабінет Міністрів України 4 квітня 2025 року прийняв зміни до законодавства щодо нових правил мобілізації, що стосуються студентів і викладачів. Нові норми мають на меті уточнити перелік категорій, що мають право на відстрочку від призову, а також чіткіше врегулювати питання бронювання викладачів, які беруть участь у забезпеченні освітнього процесу.

Главред з’ясував, як зміниться мобілізація для студентів і викладачів та хто втратить бронювання.

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Нові правила мобілізації викладачів та студентів

Кабінет Міністрів України схвалив зміни до законодавства, які розширюють перелік студентів і викладачів, що мають право на відстрочку від мобілізації. Про це повідомив у Telegram постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що Кабінетом Міністрів України було підтримано проєкт закону "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"" щодо прав осіб, які працюють у сфері освіти та здобувають освіту.

Які категорії студентів не підлягають мобілізації

Згідно з документом, не підлягають призову під час мобілізації, зокрема:

  • учні професійних (професійно-технічних) навчальних закладів;
  • студенти, які здобувають фахову передвищу освіту, розпочали навчання не пізніше ніж за рік до досягнення граничного віку призову, визначеного законом, і навчаються за денною або дуальною формою;
  • здобувачі вищої освіти, які перебувають у межах нормативного строку навчання за освітньою програмою, за денною або дуальною формою;
  • докторанти, інтерни та резиденти (лікарі та фармацевти), які вперше здобувають освіту на наступному рівні згідно з послідовністю, визначеною законом "Про освіту".
В Україні змінюють правила мобілізації студентів і викладачів - хто втратить бронь
Що передбачає закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто втратить право на відстрочку

Відповідно до нових змін, відстрочка від мобілізації не надаватиметься чоловікам віком від 25 років, які здобувають освіту вдруге на тому самому або нижчому рівні. Також не зможуть претендувати на відстрочку ті, хто почав навчання за кордоном після 24 лютого 2022 року.

Хто з викладачів звільняється від мобілізації

Згідно з оновленнями до законодавства, мобілізації не підлягають:

  • наукові працівники;
  • науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти;
  • наукові співробітники наукових установ та організацій;
  • науково-педагогічні працівники фахових коледжів зі ступенем;
  • педагогічні працівники фахових передвищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Як уточнив Тарас Мельничук, ці норми стосуються фахівців, які працюють за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Які є ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Це також стосується педагогів державних і комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 2025 року офіційно працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи в установах, що здійснюють діяльність у напрямах еколого-натуралістичному, науково-технічному, дослідницько-експериментальному або військово-патріотичному, з навантаженням не менше 0,75 ставки.

Яка причина змін переліку освітян і студентів, які не підлягають мобілізації

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у Facebook пояснив, що запропоновані зміни до Закону України про мобілізацію мають на меті мінімізувати ризики використання системи освіти для уникнення від мобілізації.

Оксен Лісовий
Оксен Лісовий / Фото: Facebook

Міністерство освіти і науки України повідомило, що законопроєктом пропонується в умовах воєнного стану:

  • запобігти використанню навчання як засобу ухилення від мобілізації, зокрема:
  • встановити вікове обмеження до 25 років для отримання відстрочки від мобілізації для учнів профтехучилищ і студентів фахових коледжів;
  • виключити можливість відстрочки для слухачів професійних училищ, які лише підвищують кваліфікацію, не здобуваючи повноцінної освіти;
  • усунути наявні законодавчі прогалини щодо чіткої послідовності здобуття освіти, яка дає право на відстрочку;
  • надати право на відстрочку під час мобілізації педагогічним працівникам закладів вищої освіти з науковими ступенями, а також педагогам державних і комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 2025 року були офіційно працевлаштовані та продовжують працювати за основним місцем роботи.

Коли зміни набудуть чинності

Адвокатка Марина Бекало зазначила, що наразі уряд уже погодив відповідний законопроєкт. Далі очікується його реєстрація у Верховній Раді, після чого текст документа стане публічно доступним на всіх етапах розгляду та затвердження народними депутатами, включно з фінальною редакцією.

"Якщо проєкт буде ухвалений Верховною Радою, то після підписання президентом та публікації закону в офіційних джерелах, він одразу набуде законної чинності", — зазначила Марина Бекало в коментарі TSN.ua.

В Україні змінюють правила мобілізації студентів і викладачів - хто втратить бронь
Нові правила бронювання в Україні / Інфографіка: Главред

Чи зможуть студенти з-за кордону отримати відстрочку

Адвокат Дарія Тарасенко повідомила, що в Київському окружному адміністративному суді наразі розглядається справа №320/42222/24, в якій вона представляє інтереси позивача. У позові оскаржуються положення Постанови КМУ №560, що фактично позбавляють студентів іноземних вишів можливості оформити відстрочку від мобілізації. Причина — вимога надання довідки з ЄДЕБО, яку такі студенти отримати не можуть. Метою судового звернення є зобов’язати уряд внести зміни до постанови, щоб вона відповідала закону й дозволяла іноземним студентам скористатися правом на відстрочку.

"Судячи з усього, Кабмін намагався фактично позбавити права на відстрочку студентів іноземних вишів через Постанову КМУ 560, і, оскільки суди визнають це протиправним, Уряд ініціює внесення відповідних змін до Закону", - припустила адвокат в коментарі Еспресо.

Юристка також зазначила, що в Єдиному реєстрі судових рішень вже є низка ухвал, якими суди визнають незаконними відмови територіальних центрів комплектування у наданні відстрочки студентам іноземних навчальних закладів.

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