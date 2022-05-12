Марки з Зеленським по 500 злотих за штуку вже розкупили: чому вони такі цінні

У Польщі випустили поштову марку із зображенням Володимира Зеленського / Лукаш Вантух

У Польщі випустили нову поштову марку із зображенням президента України Володимира Зеленського. Через величезний попит продаж марок із Зеленским довелося зупинити вже через кілька годин. Про це повідомив депутат Краківської міської ради Лукаш Вантух.

Ініціатором створення марки став саме Лукаш Вантух. Не дивлячись на те, що вартість лише однієї марки 500 злотих, їх розкупили дуже швидко.

Загалом було надруковано лише 99 аркушів по 9 марок на кожному. Усі вони пронумеровані та мають QR-пoсилання.

"Ціна однієї марки 500 злотих (тож набір 4500 злотих). Така ціна діє лише кілька днів. І тоді вона виросте. А якщо я зможу завершити весь план, я перестану його продавати і він буде доступний тільки на аукціонах. Як завжди, вся сума йде на закупівлю гуманітарної допомоги для України", - написав Лукаш Вантух.

Одну з таких марок планують подарувати самому ж Володимиру Зеленському. Слід зазначити, що поки не планується друк нової партії марок.

Відповідно до куру обміну валют на сьогодні, 500 польських злотих дорівнює майже 3300 грн, а 4500 злотих - майже 30 тис. грн.

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Як з'явилася українська марка із "російским кораблем"

24 лютого українські прикордонники та воїни ЗСУ, які перебували на острові Зміїний, відмовилися здаватися в полон російським окупантам, які висунули їм ультиматум: або в полон, або обстріл. Тоді ж український прикордонник Роман Грибов передав ворогу постання: "Російський корабел, йти ...". Позиції українських захисників обстріляли, а тих, хто вижив, взяли у полон.

Ці слова на стільки об'єднали українців, що вони почали лунати з кожного населеного пункта та були написані на багатьох білбордах.

12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг нову патріотичну марку з українським воїном на фоні ворожого корабля та написом "Русскій корабль іді на**й". Як шуткували у компанії, черга за маркою була довга, ніж за смартфоном.

Що найцікавіше, українські захисники повернулися з полону, марки швидко почали розкупати, а російський військовий корабель (крейсер Москва) ... потонув. Вже 13 квітня ЗСУ випустили ракети моделі "Нептун", які нанесли крейсеру фатальні пошкодження. Росіяни досі намагаються відшукати своїх дітей-строковиків, "які не були у державних водах України".

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