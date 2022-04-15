Черга довша, ніж за iPhone: українці валом повалили за маркою з російським військовим кораблем

Черга за маркою в Києві / Укрпошта

На презентовану два дні тому держкомпанією Укрпошта поштову марку з горезвісним російським військовим кораблем серед українців величезний ажіотаж. Фото величезної черги за маркою в Києві на Головпоштамті розмістили на сторінці Укрпошти в сервісі мікроблогів Twitter.

"Мабуть, вперше в історії, коли черга за поштовою маркою більше, ніж за Айфоном", - так підписана фотографія.

Жителі Дніпра, Ужгорода та Запоріжжя прямо пишуть, що марку купити просто неможливо.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь і застосував бойову авіацію по прикордонниках і воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину правильну відповідь – здаватися ніхто не буде.

Цього ж дня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що під час артилерійського удару по острову Зміїний загинули 13 українських прикордонників.

28 лютого в Генштабі заявили, що українські піхотинці і прикордонники, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний, живі і знаходяться в російському полоні.

Згодом прикордонників вдалося вирвати з рук окупантів. І автор крилатої фрази "Російський корабель, йди ...." Роман Грибов повернувся в рідний регіон - Черкаську область. Де і отримав нагороду.

13 квітня той самий корабель окупантів-флагман Чорноморського флоту, ракетний крейсер "Москва" - виявився фатально пошкоджений українськими ракетами моделі"Нептун". І наступного дня затонув.