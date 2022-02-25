Контроль над островом Зміїний поки не повернуто

Зміїний / Корреспондент.net

25 лютого Збройні Сили України намагаються повернути острів Зміїний, який окупанти захопили 24 лютого.

"Продовжуємо всіма можливостями дізнаватися долю українських захисників-прикордонників та воїнів ЗСУ, які перебували на зміїному", - кажуть у Держприкордонслужбі.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що прикордонники продовжують охороняти кордони України в Чорному морі.

Захоплення острова Зміїний

24 лютого в Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.

Після обстрілу зміїного з корабельних озброєнь і бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові.

У Мережу потрапили переговори українських прикордонників з росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х**". Потім послідував потужний обстріл острова, і 13 прикордонників загинули.