Крим - наша земля: військовий експерт спрогнозував, куди ЗСУ битимуть із західної важкої зброї

Військовий експерт спрогнозував, куди ЗСУ із Західної важкої зброї / ua.depositphotos.com і УНІАН

Українські війська, ймовірно, не планують вести з наданих США реактивних систем залпового вогню (HIMARS) обстріл російських земель, але по тимчасово анексованому півострову Крим ‒ такі удари досить імовірні. Про це заявив відомий військовий експерт Олег Жданов у коментарі порталу "Україна 24".

"Україна зобов'язалася поки не стріляти з HIMARS по російських землях такими ракетами. Президент Зеленський публічно такі зобов'язання підтвердив, коли звертався до нації. І заявив, що влада України буду їх дотримуватися", - говорить експерт.

Але, як звертає увагу Жданов, Крим - це територія України, тому тут "ніяких обмежень немає".

HIMARS, каже експерт, найсильніше потрібні українській армії якраз на Донбасі.

"На Донецькому, на Луганському напрямках ‒ головний удар росіян, як і раніше, все ще там. Але, зараз Кремлю кров з носа потрібно захопити всю територію. Другий напрямок-це, мабуть, стане Херсон. Можливо, частина HIMARS", - сказав експерт.

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Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

Крім того, стало відомо, що в тилу окупантів на Херсонщині українці підстерегли в засідку і знищили Російський КамАЗ-Тайфун, в якому було повно росіян.

До того військовий експерт Олег Жданов говорив ‒ окупанти поспішають зайняти позиції, облаштувати військові бази. І потім закріпитися на Херсонщині. Але для цього потрібні реально роки ‒ тому агресори, каже Жданов, нітрохи не встигнуть досягти таких цілей.

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