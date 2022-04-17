Чому Росія пограла битву за Київ: генерал-майор пояснив провал Кремля

Буча / УНІАН

Найбільш тривожними були перший і другий дні війни, повномасштабного вторгнення Росії 24 і 25 лютого 2022, коли противник намагався захопити аеродром в Гостомелі і Василькові.

Про це в інтерв'ю Вечірньому Києву заявив голова Київської міської Військової адміністрації, генерал-майор Микола Жирнов.

"Противник висаджував десант, у великій кількості застосував авіацію і наносив удари по інфраструктурі міста. Тоді, коли ДРГ почали діяти в районі Оболоні. Необхідно було негайно реагувати і за будь-яких умов не дати реалізувати їм свої плани. Нам це вдалося", - сказав Жирнов.

За його словами, не досягнувши своєї мети в перші дні, противник став втрачати свою наступальну ініціативу.

"Як наслідок - програв битву за Київ", - додав глава Київської ОВА.

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Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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