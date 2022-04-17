Арестович пояснив, чому ЗСУ не йдуть у наступ

Арестович / Reuters, скріншот

ЗСУ успішно зупиняють просування армії російських окупантів у всіх напрямках. Як каже радник голови Офісу президента Олексій Арестович, для переходу в наступ Україні необхідна велика кількість важкої зброї.

Арестович упевнений, що міжнародні партнери повинні підтримати боротьбу українців і надати ще більше озброєння.

"Якщо Захід хоче, щоб ми перемогли, щоб не повторилася Буча, потрібно задовольнити ті запити, які ми надаємо. Ми з нетерпінням чекаємо збільшення темпів і номенклатури цієї зброї", - пояснює Арестович, передає 24 канал.

На його думку, наступальні операції набагато складніші за оборонні. Тому Україні не вигідно втрачати виграшну позицію і змінювати тактику війни. Це може повністю змінити хід подій.

До того ж у Кремля вже закінчуються резерви. Тому наступ, який вони зараз організовують, вичерпає останні ресурси РФ.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

Читайте також: