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Ціна миру: Кулик пояснив, чим може торгуватися Україна задля закінчення війни

Анна Косик
24 квітня 2025, 12:48
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У США готові активно просувати ідею відмови України від НАТО.
Трамп и Зеленский, НАТО
Україна може використати питання членства в НАТО у якості торгу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/navy.mil.gov.ua

Що сказав Кулик:

  • Відмова України від членства в НАТО може бути реалізована по-різному
  • У США вважають, що зможуть переконати Київ відмовитись від вступу до Альянсу
  • Відмова від НАТО може стати "платою" за стійкий мир в Україні

У ЗМІ з'явилося інформація, що США пропонують Україні для завершення війни погодитися на кілька пунктів, зокрема відмову від членства в НАТО. Таке рішення може бути реалізоване в декількох форматах.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. За його словами, у самому Альянсі можуть скасувати резолюцію Будапештського саміту НАТО 2008 року, коли Україна отримала визнання права стати членом НАТО.

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Ще один варіант - це прийняття нової резолюції НАТО з зафіксованою неможливістю набуття Україною членства в Альянсі, а також внесення до нашої Конституції статті, яка закріпить позаблок. Також Конгрес США може ухвалити закон про неможливість вступу України до НАТО.

"Перше не можливе без погодження Україною та європейськими партнерами, тому що НАТО – це не американський блок, а кооперативний, на відміну від ОДКБ", - пояснив Кулик.

Він додав, що США не полишатимуть спроб через Україну просунути ідею про те, що Київ сам має внести відповідні зміни до Конституції та закріпити свою позаблоковість. Вашингтон вважає, що це рішення вдасться пролобіювати в Україні, шляхом погроз і шантажу.

вступление в НАТО инфографика
Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

"Давайте будемо відвертими: і в Україні є сили, які вважають, що НАТО нам "не світить", тому немає сенсу за нього чіплятися, якщо цим питанням можна поторгуватися. І я припускаю, що політичне керівництво справді може поторгуватися цим питанням. Принаймні якщо в результаті ми отримаємо стійкий світ, це може бути ціною", - підсумував директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Відмова України від вступу до НАТО - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц повідомив, що питання вступу України до НАТО не обговорюється.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від вступу в НАТО, хоч РФ і виступає проти цього. При цьому США не підтримували прагнення України, але й не юридично не відмовляли.

Попри це у ЗМІ нещодавно з'явилася інформація, що Вашингтон очікує від Києва відповіді на пропозиції щодо завершення війни. Зокрема, на відмову від вступу до НАТО і можливе визнання Америкою Криму російським.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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