"Це не обговорюється": у Трампа зробили гучну заяву про вступ України до НАТО

Радник Трампа не бачить підтримки з боку США щодо приєднання України до альянсу.

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Радник Трампа зробив заяву про вступ України в НАТО / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

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Питання вступу України в НАТО не обговорюється

Радник Трампа закликав Європу активніше розглядати питання гарантій безпеки для України

Радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц повідомив, що питання вступу України до НАТО не обговорюється. Таку заяву він зробив в ефірі Fox News.

Відповідаючи на питання про те, чи вступ Києва в Альянс все ще залишається на столі, він наголосив:

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"Це не обговорюється. Я не бачу, щоб США підтримували вступ України до НАТО, що фактично зобов’язало б американські війська негайно втрутитися. У контексті статті 5 це означало б, що американські війська безпосередньо братимуть участь в обороні України".

Він також наголосив, що гарантії безпеки для "майбутнього України" від європейських держав є окремим питання, і Білий дім хоче, щоб Європа, зокрема Франція та Велика Британія, брали активнішу участь у цьому процесі.

"Ми повністю підтримуємо те, що Франція, Велика Британія та інші європейські країни готові надати потужні гарантії безпеки. Ми вже багато років закликаємо Європу взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону", — наголосив радник президента США.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО. Зеленський заявив, що якщо членство в НАТО для України і надалі залишиться закритим, то в нашої держави не залишиться іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні, тобто забезпечувати таке фінансування, такий контингент і таке оборонне виробництво, які означатимуть гарантований мир.

Раніше Главред писав, що Зеленський наголошував на тому, що питання вступу України до НАТО не можна просто зняти з порядку денного. Він зауважив, що США та їхні союзники вже застосовували тактику поступок до початку переговорів, що призвело до виведення військ з Афганістану та подальших трагічних подій.

Тим часом країна-агресор Росія вимагає скасування рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України в Альянсі. Речниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що недостатньо просто не приймати Україну до НАТО — необхідно офіційно відмовитися від цієї обіцянки.

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Хто такий Майкл Волц Майкл Джордж Глен Волц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії. Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія. Волц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу. Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість. Волц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році. Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні. Зокрема, у квітні 2024 Волц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд. "Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він. При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена. Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. "Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волц.

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