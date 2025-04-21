США чекають від Києва відповіді на ідеї щодо Криму та відмови від НАТО: у WSJ розкрили деталі

Ідеї, представлені українцям, є варіантами для обмірковування Києвом, а не пропозицією "бери або йди".

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Вашингтон чекає від Києва відповіді на мирний план / Колаж: Главред, фото: ОПУ, Facebook

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США запропонували Україні кілька ідей щодо завершення війни

Ідеї адміністрації Трампа не відповідають деяким російським вимогам

Вашингтон чекає відповіді від Києва

Вашингтон очікує від Києва відповіді на пропозиції щодо завершення війни. Зокрема, на відмову від вступу до НАТО і можливе визнання Америкою Криму російським. За словами західних чиновників, ще одна ідея США полягає в тому, щоб оголосити територію навколо ядерного реактора в Запоріжжі нейтральною територією, яка могла б перебувати під контролем Америки.

Як пише The Wall Street Journal, ідеї було викладено в конфіденційному документі, представленому високопоставленими чиновниками адміністрації Трампа своїм українським колегам у Парижі в четвер.

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Вони також були представлені високопоставленим європейським чиновникам на одноденній зустрічі.

"США тепер чекають на відповідь Києва, яку, як очікується, буде отримано на зустрічі офіційних осіб США, України та Європи в Лондоні наприкінці цього тижня. Потім, якщо буде досягнуто збігу позицій Америки, Європи та України, пропозиції можуть бути передані Москві", - пишуть журналісти.

Високопоставлений представник Держдепартаменту в неділю назвав ідеї, представлені українцям, варіантами для обмірковування Києвом, а не пропозицією "бери або йди". За його словами, "список потенційних варіантів" було надано "для обговорення і зворотного зв'язку".

WSJ пише, що держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф і відставний генерал-лейтенант армії, який є спецпредставником в Україні, Кіт Келлог планують відвідати майбутню зустріч у Лондоні. Після цього Віткофф може здійснити ще одну поїздку в Росію.

За словами західних чиновників, ідеї, висунуті адміністрацією Трампа, не відповідають деяким російським вимогам. Вони не визнають, що Росія має законне право контролювати чотири регіони, які вона, за її словами, анексувала, хоча вони й не вимагають, щоб російські військові залишили ці райони. Про те, що США розглянуть можливість визнання анексії Криму Росією, раніше повідомляв Bloomberg.

За словами західних чиновників, США також не пропонують обмежувати чисельність українських військ і не відкидають західну військову підтримку Києва або розміщення там європейських військ, що є ключовим каменем спотикання у відносинах із Москвою.

Зазначається також, що досі немає резолюції щодо того, які гарантії безпеки Україна може отримати, якщо погодиться на мирне врегулювання. Адміністрація Трампа не заявила, чи готова вона надати будь-яку військову підтримку європейським країнам, які відправлять війська на Україну для стримування майбутньої російської агресії.

Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп погрожує вийти з мирних переговорів щодо України, якщо одна зі сторін будуть ускладнювати досягнення миру.

Держсекретар США Марко Рубіо дав кілька днів на укладення мирної угоди між Україною та РФ, а потім США можуть припинити намагатися укласти мирну угоду.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що заява президента США Дональда Трампа про готовність відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України свідчить про те, що його план близький до повного провалу.

Нагадаємо, 20 квітня президент США Дональд Трамп заявив про те, що вже наступного тижня Україна та Росія можуть "укласти угоду".

"Сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня (у США тиждень починається з неділі - ред.)"

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