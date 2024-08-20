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Втеча від можливого "котла" не вдалася: ЗСУ завдали удару по понтонах РФ біля річки Сейм

Яна Ставська
20 серпня 2024, 17:07
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Українські військові атакували інженерний транспорт росіян дронами-камікадзе.
Втеча від можливого 'котла' не вдалася: ЗСУ завдали удару по понтонах РФ біля річки Сейм
Тривають бої за Курську область / Колаж Главреда. Фото: BILD, скріншоти відео

Бійці ЗСУ уразили інженерний транспорт російських військ у Глушківському районі Курської області, який перевозив, за словами військових, понтони для переправи ворожої техніки поблизу знищених напередодні мостів біля річки Сейм.

Відео з ураженою колоною було опубліковано у військових пабліках. Судячи з кадрів, ЗСУ спершу завдали удару по колоні понтонів дронами-камікадзе. Після ураження цілі зв'язок з ударним БПЛА, очевидно, втрачається і запис відео завершується.

Також видно, як біля берегів річки Сейм Курської області піднімаються величезні стовпи диму від знищеної техніки РФ.

відео дня

ЗСУ знищують понтонні переправи Росії через річку Сейм - дивіться відео:

Чи змінюють ситуацію понтони?

На думку оглядача ВВС Іллі Абішева, в умовах інтенсивних бойових дій понтонні мости можуть вирішувати короткострокові завдання швидкого перекидання підрозділів і техніки на інший берег, але їх не можна віднести до надійних елементів логістики.

Різні плавзасоби в цьому сенсі надійніші, але чи вистачить їх для постачання російських підрозділів, що діють у прикордонні на південь від річки Сейм, - це велике питання, зазначає аналітик.

Втеча від можливого 'котла' не вдалася: ЗСУ завдали удару по понтонах РФ біля річки Сейм
Росіянам загрожує "котел" у Курській області? Карта боїв / Фото: BILD

Операція в Курській області - РФ загрожує "котел"

Напередодні стало відомо про знищення Збройними силами України трьох мостів через річку Сейм у Глушківському районі РФ, що майже відрізало тритисячне угруповання противника від основних ліній постачання БК і техніки.

У зв'язку з цим російські війська почали поспішно зводити понтони. Фото цих тимчасових інженерних конструкцій Главред показував раніше.

За спостереженням аналітика Bild Юліана Рьопке, Глушківський район оточений ЗСУ із заходу і півдня. У східній частині ще тривають бої - Росія обороняє прохід, що залишився. До закриття "котла" залишилося всього 5 км.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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