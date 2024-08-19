Експерт оцінив загрозу реального застосування Росією 'ядерки' у відповідь на 'Курськ'

Захід сподівається посадити Путіна за стіл переговорів формату до 2023 року, вважає Сунгуровський.

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Тривають бої в Курській області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Кремль навряд чи піде на реальне застосування ядерної зброї проти України, але на інтенсифікацію "ядерних" погроз слід чекати, зазначив в інтерв'ю Главреду директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Застосування - навряд чи, але загрози точно будуть. Ці дві речі не дуже пов'язані між собою", - погодився експерт.

На думку Сунгуровського, на Заході дедалі частіше лунають думки, що війну з РФ необхідно закінчувати в Україні - щоб агресор не був здатний до подальшої агресії.

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Експерт також додав, що Росію, найімовірніше, намагаються послабити до тієї міри, щоб зуміти посадити Путіна за стіл переговорів щодо формату до 2023 року.

Наприклад, Захід може повернути Росію до переукладення Договору про звичайні збройні сили в Європі, який блокує будь-яке створення наступального угруповання.

Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Бої в Курській області - останні новини

Станом на 19 серпня українські військові продовжують свій наступ на Курську область. Як заявляв Зеленський, захисникам уже вдалося взяти під свій контроль 92 населені пункти.

Зокрема, військові ЗСУ ще більше розширили плацдарм, тепер ЗСУ за 5 км від річки Сейм. Тепер ЗСУ захопили там села Снагість та Апанасівка. До річки Сейм українцям залишилося 5 км. Трохи північніше тривають бої за райцентр Кореневе.

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 19 серпня, оцінюючи успіхи захисників на території країни-агресора, наголосив, що ЗСУ зруйнували ще один міф про Росію операцією в Курській області - так звані червоні лінії Москви. Однак цього наступу не було б, якби Захід був сміливішим щодо дозволів бити вглиб Росії.

Раніше полковник СБУ Роман Костенко наголосив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, що вже воюють, з передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

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