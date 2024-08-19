Нові річкові переправи: РФ на Курщині готує шляхи для ймовірного відходу

У мережі з'явились супутникові знімки нових понтонних переправ у Курській області. Війська РФ будують їх, ймовірно, для відходу у разі прориву ЗСУ.

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Понтонні переправи в Курській област / колаж: Главред, фото: УНІАН, Радіо Свобода

Першу таку понтонну переправу в Курській області росіяни спорудили між 15 та 16 серпня. Відповідні фото видання "Радіо Свобода" опублікувало в мережі.

Українські війська зруйнували всі мости через річку Сейм у Курській області, саме тому армія РФ фактично опинилась у котлі. Щоб вибратися з такої критичної ситуації, росіяни почали споруджувати понтонні переправи через річку, щоби, ймовірно, мати шляхи для відступу.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ на схід від села Глушкове почали завдавати масовані артилерійські удари та нищити логістичну інфраструктуру ворога. Російська сторона підтвердила ураження українськими бійцями одразу кількох мостів на річці Сейм.

"Армія РФ побудували другу понтонну переправу через річку Сейм на схід від села Зване. Супутниковий знімок, на якому її можна побачити, було зроблено 17 серпня", - заявили у "Радіо Свобода".

У виданні підкреслили, що такі переправи росіяни використовуватимуть для свого відступу, у випадку, якщо український наступ у цьому регіоні матиме успіх.

Новий понтонний міст на Курщині / Фото: супутникові знімки "Радіо Свобода"

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що ЗСУ в Курській області контролюють вже майже 100 населених пунктів.

Міністр закордонних справ РФ Лавров заявив, що не може йти мова про мирні переговори з Україною, поки ЗСУ наступають в Курській області.

Також стало відомо, що Генштаб офіційно заявив про повний контроль Суджі на Курщині та показав потужне відео.

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