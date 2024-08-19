Операції під Курськом не було б, якби Захід зробив для України одну річ: заява Зеленського

Президент оцінив просування ЗСУ у Курській області та назвав важливу причину, чому не розповідав Заходу про підготовку до операції.

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Курської операції могло і не бути, якби не одне "але" - Зеленський / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Міноборони РФ

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 19 серпня, оцінюючи успіхи захисників на території країни-агресорки, підкреслив, що ЗСУ зруйнували іще один міф про Росію операцією у Курській області - так звані червоні лінії Москви. А проте цього наступу не було б, якби Захід був сміливішим щодо дозволів бити углиб Росії.

Зеленський назвав ці лінії "наївними ілюзіями щодо Росії", які "суттєво заважали захисту України". Водночас операцію у Курській області він оцінив як "превентивний активний захист".

Тут же Зеленський пояснив, чому Київ не розповідав партнерам про підготовку до наступу на Росію.

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"Ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо таку операцію, сказав би, що це нереально, що це перетин "червоних ліній". Саме тому, власне, ніхто не чув про таку нашу підготовку", - сказав він.

Президент висміяв реакцію Путіна щодо цього.

"Наші активні захисні дії по той бік кордону і нездатність Путіна вберегти територію від таких захисних дій - дуже красномовні… Уся наївна ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни нашими партнерами, розсипалася цими днями десь під Суджею. І коли наші захисники життя діють саме так, і коли операція справді надійно підготовлена, Путіну не залишається нічого", - висловився Зеленський.

Однак якби партнери зняли Україні усі обмеження щодо далекобійності, Київ не потребував би "активної оборони" на території Росії.

"​​Якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії", - наголосив Зеленський.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої у Курській області - головне

Станом на 19 серпня українські військові продовжують свій наступ на Курську область. Як заявляв Зеленський, захисникам вже вдалося взяти під свій контроль 92 населені пункти.

Зокрема, військові ЗСУ ще більше розширили плацдарм, тепер ЗСУ за 5 км від річки Сейм. Тепер ЗСУ захопили там села Снагість і Апанасівка. До річки Сейм українцям залишилося 5 км. Трохи північніше тривають бої за райцентр Кореневе.

Відомо, що станом на 18 серпня Росія перекинула з лінії фронту в Україні в Курську область угруповання від 5 тисяч російських військових. Ймовірно, під час наступних етапів бойових дій на території Росії російській армії потрібно буде збільшувати живу силу і матеріальні засоби в цьому районі.

Полковник СБУ Роман Костенко підкреслив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, які вже воюють, із передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

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