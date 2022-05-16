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Як Фінляндія і Швеція: у США розкрили сценарій швидкого вступу України до НАТО

16 травня 2022, 12:57

План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою, нагадала Крістіна Квін.

НАТО
У США не виключають швидкого вступу України до НАТО / Reuters

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла про перспективи приєднання України до НАТО.

Як підкреслила вона в інтерв'ю Європейській правді, наша країна може вступити до Альянсу без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Американський дипломат пояснила, що це не є обов'язковою процедурою.

"Що стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а значить, Україна також може вступити в Альянс без ПДЧ", - зазначила Квін.

Що таке ПДЧ

Вона уточнила, що вступ без ПДЧ не є скороченою процедурою, але якщо країна-кандидат відповідає всім необхідним критеріям, то План дій стає непотрібним.

"Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не повинна отримувати План дій щодо членства і виконувати його в разі, якщо ви в цілому будете відповідати більшій частині вимог", - додала Квін.

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План дій щодо членства в НАТО - програма з прийняття нових членів в НАТО. Розпочата у квітні 1999 року. Призначена для допомоги країнам, які планують стати членами НАТО. Програма передбачає отримання країнами-кандидатами зворотного зв'язку з приводу їх дій, пов'язаних з підготовкою до членства в НАТО і дотриманням стандартів НАТО, за всіма основними напрямками (політичному, економічному, військовому, правовому і т.д.).

На даний момент в програмі бере участь Боснія і Герцеговина.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції. Він зазначив, що ці країни можуть стати цілями для військових РФ, якщо вони будуть намагатися вступити в НАТО.

Раніше генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу буде швидким і гладким. Він додав, що країну "тепло зустрінуть у своїх лавах". Такий крок може зміцнити не тільки Фінляндію, а й Західний військовий альянс.

Інші новини:

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НАТО вступ до НАТО Христина Квін
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