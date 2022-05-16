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Вступ України до НАТО: у Путіна попередили про територіальну суперечку

16 травня 2022, 14:20

Дмитро Пєсков розповів про різницю між вступом до НАТО країн Північної Європи та України.

Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков / УНІАН

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність вступу України у НАТО.

Він підкреслив, що членство України в НАТО відрізняється від Фінляндії і Швеції тому, що у Києва з Москвою нібито є "територіальна суперечка", повідомляють росЗМІ.

"Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді у Росії б виникла територіальна суперечка з державою, яка бере участь в Альянсі", - сказав представник Кремля.

При цьому, за словами Пєскова, у Росії немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією, які виявили бажання вступити в Альянс.

читайте такожЯк Фінляндія і Швеція: У США розкрили сценарій швидкого вступу України до НАТО

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції. Він зазначив, що ці країни можуть стати цілями для військових РФ, якщо вони будуть намагатися вступити в НАТО.

Раніше генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу буде швидким і гладким. Він додав, що країну "тепло зустрінуть у своїх лавах". Такий крок може зміцнити не тільки Фінляндію, а й Західний військовий альянс.

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