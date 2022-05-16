Ердоган різко висловився щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Ердоган про вступ Швеції і Фінляндії в НАТО / Reuters

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган поки що не готовий підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу, пише Anadolu.

Ердоган не дасть згоди прийняти в НАТО Фінляндію і Швецію, оскільки вони ввели санкції проти Туреччини. Крім того, турецький лідер вкотре звинуватив обидві країни в підтримці "курдських терористів".

"Анкара не може дати згоду на вступ до НАТО країн, що запроваджують санкції проти Туреччини. Жодна з цих країн не має чіткої і недвозначної позиції щодо терористичних організацій", – заявив Ердоган.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції. Він зазначив, що ці країни можуть стати цілями для військових РФ, якщо вони будуть намагатися вступити в НАТО.

Раніше генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу буде швидким і гладким. Він додав, що країну "тепло зустрінуть у своїх лавах". Такий крок може зміцнити не тільки Фінляндію, а й Західний військовий альянс.

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