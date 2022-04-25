Чорнобаївка - 17:0: ЗСУ розбили окупантів на Херсонщині

ЗСУ розбили окупантів у Чорнобаївці вже 17 разів / Фото Maxar Technologies

Збройні Сили України в черговий раз знищили сили російських окупантів під Чернобаївкою в Херсонській області. Ворог зазнає там поразка вже всімнадцяте.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович ввечері 24 квітня.

"ЗСУ розбили окупантів під Чорнобаївкою. І, до речі, з 17-м під Чорнобаївкою", - написав Арестович в Twitter.

Зазначимо, в попередній раз російські окупанти були розбиті в Чорнобаївці 18 квітня. Ворогам важливо захопити Чорнобаївку, щоб окупувати всю Херсонську область. Однак завдяки ЗСУ їм це постійно не вдається.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російська система надзвичайно централізована. Військові виконують завдання лише коли є воля командира.

"Що таке російський спосіб воювати? Ти виїжджаєш на перехрестя, там стоїть 60-90 одиниць згорілої техніки, трупи валяються або розірвані шматки. А ти все одно виїжджаєш і стоїш там. По тобі прилітає, а ти все одно стоїш. Тому що керівництво зі штабу в Москві сказало на це перехрестя йти, і вони туди тупо виїжджають раз по раз. Вони дуже перецентралізовані", - сказав Арестович.

Раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім пояснив, чому російські окупанти продовжують наполегливо стягувати техніку в Чорнобаївку Херсонської області, хоча постійно потрапляють під удари українських захисників.

Довідка. Чорнобаївка - селище міського типу в Білозерському районі Херсонської області України з населенням 9275 осіб за 10 кілометрів від Херсона. На околиці розташованый Міжнародний аеропорт Херсон.

Чорнобаївка була заснована в кінці 17 століття, а історію її виникнення пов'язують із запорізьким січовим козаком Петром Чорнобаєм, який отримав ці землі в подарунок від російської цариці Катерини.

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