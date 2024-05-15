По всій Україні - аварійні відключення світла: у чому причина та скільки вони триватимуть

Під час екстрених відключень графіки не діють. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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У столиці запровадили екстрені відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні застосували аварійні відключення світла через брак електроенергії. Графіки відключень світла не діють. Українців закликали економити електрику.

В Укренерго повідомили, що з 6:40 до 09:00 диспетчерський центр застосував контрольовані аварійні вимкнення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України.

"Причина - збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів", - ідеться в повідомленні.

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Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Також сьогодні з 00.00 до 24.00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

В Україні аварійні відключення світла в усіх регіонах / t.me/Ukrenergo

У Києві - екстрені відключення світла

У ДТЕК Київські електромережі заявили, що в столиці продовжують діяти екстрені відключення світла. Причина - збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

"Під час екстрених відключень, графіки, розміщені на сайті, не діють", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК закликали використовувати електроенергію розумно, щоб мінімізувати кількість відключень.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Зберігається значний дефіцит електроенергії.

"За розпорядженням Укренерго вже зранку було запроваджено графіки аварійних відключень для населення. Енергетики докладуть максимум зусиль для відновлення стабільної роботи енергосистеми. Але ми всі - і жителі Києва, і бізнес, і промисловість повинні допомагати своєю економією", - заявив голова КМВА Сергій Попко.

Екстрені відключення скасували

Станом на 09:00 екстрені відключення в Києві, Київській області, Одеській, Донбасі та Дніпропетровщині скасовано.

Енергетики повертають світло в усі будинки, повідомили в ДТЕК.

Атаки на енергетичну інфраструктуру України - останні новини

Україна зазнала серйозних руйнувань в енергетичній системі через атаки з боку Росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що половина енергосистеми країни пошкоджена.

Також генеральний директор енергопостачальної компанії "ДТЕК" Максим Тимченко заявив, що ситуація в енергосистемі України наразі є найскладнішою з початку війни. В інтерв'ю CNN він розповів, що після атак Росії на енергетичну інфраструктуру Україна втратила 80% потужностей.

Раніше колишній міністр енергетики Іван Плачков зробив прогноз щодо того, що влітку Україні загрожують відключення світла. Дефіцит електроенергії в країні фіксується вже зараз, потрібні обладнання та кошти, сказав Плачков.

Також раніше повідомлялося, що кияни можуть залишитися без світла - вже опубліковано графіки відключення електроенергії. У Києві можуть почати вимикати світло. Компанія "ДТЕК Київські електромережі" вже оновила графіки відключень електроенергії для Києва.

Що таке блекаут Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання. Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

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